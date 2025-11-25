Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4309

Luis Vazquez vit probablement ses derniers mois au RSC Anderlecht. Mais d'ici à son départ, il aura en tout cas coûté bien plus que ce qu'il rapporte aux Mauves sur le terrain.

Transféré en 2023 contre 4,5 milions d'euros, Luis Vazquez (24 ans) suscitait énormément d'attentes : avec près de 100 matchs pour Boca Juniors, l'Argentin était vu comme le successeur désigné de Kasper Dolberg en pointe.

Mais au fil des rencontres et des mois, il est rapidement apparu que Vazquez n'était pas à sa place dans le système du RSC Anderlecht, voire même qu'il n'avait tout bonnement pas le niveau. Cette saison, après le départ de Dolberg, il avait fait illusion en préparation, empilant les buts.

En championnat, ce sera la déception, encore : en 14 matchs, dont 8 en tant que titulaire, l'attaquant n'a marqué que 2 fois et a surtout multiplié les prestations calamiteuses. Un départ cet hiver semble se profiler, car Luis Vazquez lui-même est déçu de son temps de jeu récent.

Combien Luis Vazquez va-t-il coûter au total ? 

Cependant, Het Laatste Nieuws révèle une information surprenante : ces buts inscrits cette saison auraient d'ores et déjà... coûté de l'argent à Anderlecht. En effet, en atteignant le palier de 10 buts avec le Sporting, il a automatiquement activé une clause forçant les Mauves à verser 250.000 euros supplémentaires à Boca Juniors.

Le palier de 5 buts amenait déjà 250.000 euros de plus, tandis que s'il venait à en marquer 20, Anderlecht devrait verser 500.000 euros supplémentaires. Le total atteindrait donc 5,5 millions, et atteint déjà 5 millions d'euros.

La probabilité qu'il atteigne ce dernier palier est cependant très faible puisque Luis Vazquez s'est blessé, et ne devrait quoi qu'il en soit pas rester à Anderlecht cet hiver. Un prêt, voire une vente (pour un montant nettement inférieur à celui déboursé) est dans les tuyaux. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Luis Vazquez

Plus de news

"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

15:00
Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

14:40
On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

11:00
"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

14:20
Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

14:00
Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"

Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"

13:30
Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

12:29
Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

13:00
Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

07:00
1
Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

11:31
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

10:20
Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

10:40
Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

10:20
Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

10:00
La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

09:30
Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

09:00
Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

08:43
Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

07:20
La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

21:00
En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

06:30
"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

23:00
"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

22:00
Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

21:40
L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

20:40
1
Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

21:20
"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

20:20
Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

17:00
Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

18:00
Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

18:40
L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

19:00
Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

19:20
2
🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

20:00
Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

19:40
Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise Analyse

Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise

18:20
Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

24/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved