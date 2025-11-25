Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

Luis Vazquez vit probablement ses derniers mois au RSC Anderlecht. Mais d'ici à son départ, il aura en tout cas coûté bien plus que ce qu'il rapporte aux Mauves sur le terrain.

Transféré en 2023 contre 4,5 milions d'euros, Luis Vazquez (24 ans) suscitait énormément d'attentes : avec près de 100 matchs pour Boca Juniors, l'Argentin était vu comme le successeur désigné de Kasper Dolberg en pointe.

Mais au fil des rencontres et des mois, il est rapidement apparu que Vazquez n'était pas à sa place dans le système du RSC Anderlecht, voire même qu'il n'avait tout bonnement pas le niveau. Cette saison, après le départ de Dolberg, il avait fait illusion en préparation, empilant les buts.

En championnat, ce sera la déception, encore : en 14 matchs, dont 8 en tant que titulaire, l'attaquant n'a marqué que 2 fois et a surtout multiplié les prestations calamiteuses. Un départ cet hiver semble se profiler, car Luis Vazquez lui-même est déçu de son temps de jeu récent.

Combien Luis Vazquez va-t-il coûter au total ?

Cependant, Het Laatste Nieuws révèle une information surprenante : ces buts inscrits cette saison auraient d'ores et déjà... coûté de l'argent à Anderlecht. En effet, en atteignant le palier de 10 buts avec le Sporting, il a automatiquement activé une clause forçant les Mauves à verser 250.000 euros supplémentaires à Boca Juniors.

Le palier de 5 buts amenait déjà 250.000 euros de plus, tandis que s'il venait à en marquer 20, Anderlecht devrait verser 500.000 euros supplémentaires. Le total atteindrait donc 5,5 millions, et atteint déjà 5 millions d'euros.

La probabilité qu'il atteigne ce dernier palier est cependant très faible puisque Luis Vazquez s'est blessé, et ne devrait quoi qu'il en soit pas rester à Anderlecht cet hiver. Un prêt, voire une vente (pour un montant nettement inférieur à celui déboursé) est dans les tuyaux.