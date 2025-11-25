Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

Le football belge fait face à un défi sans précédent. Le contrat entre DAZN et la Pro League est officiellement terminé, ce qui crée une incertitude pour les clubs et les supporters. La nouvelle a été un véritable choc, mais les problèmes se faisaient déjà sentir depuis plusieurs semaines.

Le cœur du problème réside dans le processus de distribution. DAZN devait conclure au moins deux accords de diffusion non exclusifs avec des opérateurs câble tels que Proximus, Telenet et VOO/Orange. Il s’agissait d’une condition fondamentale pour respecter à la fois les règles de concurrence et garantir un modèle commercial viable.

Le contrat tombe automatiquement en l'absence de conditions

Comme DAZN n’a pas pu finaliser ces accords de distribution, le contrat est automatiquement faussé. Il ne s’agit pas d’une décision unilatérale du service de streaming : juridiquement, le contrat ne peut tout simplement pas exister sans ces conditions essentielles. Cela montre à quel point la législation belge encadre strictement l’exécution de ce type d’accords commerciaux.

Au cours des derniers mois, DAZN s’est également retrouvée dans une position isolée. L’entreprise assumait l’intégralité des coûts de production et de diffusion de la Jupiler Pro League, de la D1B, de la Supercoupe et même de la Super League féminine, tout en devant résoudre seule les problèmes techniques. Parallèlement, la distribution indispensable faisait défaut, ce qui a accru de manière structurelle la pression financière.

Une course contre la montre avant vendredi

Pour la Pro League, toute la pression repose désormais sur... elle-même. Elle doit trouver rapidement une solution afin de garantir la tenue des prochaines journées, comme la 16ᵉ journée qui commence ce vendredi par un duel entre Malines et le Standard. La situation s’apparente à une course contre la montre pour éviter un black-out de la compétition.

DAZN a informé ses abonnés que cette situation n'était pas une décision prise par l'entreprise elle-même, mais la conséquence de contraintes juridiques et commerciales. La plateforme de streaming souligne qu'elle souhaite continuer à soutenir le football belge, mais uniquement dans un cadre révisé et réaliste.

Quelles conséquences pour les fans ?

La Pro League récupère désormais les droits et doit décider de leur utilisation. Laisseront-ils DAZN diffuser les matchs sans rémunération ? Ou trouveront-ils une autre solution ? Il semble difficile de parvenir à un accord avant vendredi. Quant au reste de la saison, tout reste incertain.

Des pertes financières pour les clubs

La menace d’un black-out est réelle et aurait des conséquences larges : non seulement pour les fans privés de matchs, mais aussi pour les clubs, dont le budget dépend en grande partie des revenus liés aux droits de diffusion. Chaque journée sans solution représente un risque de perte financière et peut entamer les finances des clubs.

DAZN souligne qu’elle est prête à assurer la production jusqu’à la fin de la saison si un arrangement temporaire peut être trouvé. L’entreprise souhaite protéger la continuité du football, mais ne peut plus le faire dans le cadre du contrat actuel.

DAZN se couvre juridiquement

En attendant ces dernières semaines et en adoptant une position prudente sur le plan juridique, DAZN s’est laissée la possibilité de sortir du contrat de manière contrôlée, sans risque de litiges ou de demandes de dédommagement.

La balle est désormais dans le camp de la Pro League. Elle doit rapidement réunir toutes les parties concernées – clubs, distributeurs et DAZN – afin de trouver une solution qui sécurise la compétition et organise la gestion des droits de diffusion pour l’avenir.