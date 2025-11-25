Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le football belge fait face à un défi sans précédent. Le contrat entre DAZN et la Pro League est officiellement terminé, ce qui crée une incertitude pour les clubs et les supporters. La nouvelle a été un véritable choc, mais les problèmes se faisaient déjà sentir depuis plusieurs semaines.

Le cœur du problème réside dans le processus de distribution. DAZN devait conclure au moins deux accords de diffusion non exclusifs avec des opérateurs câble tels que Proximus, Telenet et VOO/Orange. Il s’agissait d’une condition fondamentale pour respecter à la fois les règles de concurrence et garantir un modèle commercial viable.

Le contrat tombe automatiquement en l'absence de conditions

Comme DAZN n’a pas pu finaliser ces accords de distribution, le contrat est automatiquement faussé. Il ne s’agit pas d’une décision unilatérale du service de streaming : juridiquement, le contrat ne peut tout simplement pas exister sans ces conditions essentielles. Cela montre à quel point la législation belge encadre strictement l’exécution de ce type d’accords commerciaux.

Au cours des derniers mois, DAZN s’est également retrouvée dans une position isolée. L’entreprise assumait l’intégralité des coûts de production et de diffusion de la Jupiler Pro League, de la D1B, de la Supercoupe et même de la Super League féminine, tout en devant résoudre seule les problèmes techniques. Parallèlement, la distribution indispensable faisait défaut, ce qui a accru de manière structurelle la pression financière.

Une course contre la montre avant vendredi

Pour la Pro League, toute la pression repose désormais sur... elle-même. Elle doit trouver rapidement une solution afin de garantir la tenue des prochaines journées, comme la 16ᵉ journée qui commence ce vendredi par un duel entre Malines et le Standard. La situation s’apparente à une course contre la montre pour éviter un black-out de la compétition.

Lire aussi… Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !DAZN a informé ses abonnés que cette situation n’était pas une décision prise par l’entreprise elle-même, mais la conséquence de contraintes juridiques et commerciales. La plateforme de streaming souligne qu’elle souhaite continuer à soutenir le football belge, mais uniquement dans un cadre révisé et réaliste.

Quelles conséquences pour les fans ?

La Pro League récupère désormais les droits et doit décider de leur utilisation. Laisseront-ils DAZN diffuser les matchs sans rémunération ? Ou trouveront-ils une autre solution ? Il semble difficile de parvenir à un accord avant vendredi. Quant au reste de la saison, tout reste incertain.

Des pertes financières pour les clubs

La menace d’un black-out est réelle et aurait des conséquences larges : non seulement pour les fans privés de matchs, mais aussi pour les clubs, dont le budget dépend en grande partie des revenus liés aux droits de diffusion. Chaque journée sans solution représente un risque de perte financière et peut entamer les finances des clubs.

DAZN souligne qu’elle est prête à assurer la production jusqu’à la fin de la saison si un arrangement temporaire peut être trouvé. L’entreprise souhaite protéger la continuité du football, mais ne peut plus le faire dans le cadre du contrat actuel.

DAZN se couvre juridiquement

En attendant ces dernières semaines et en adoptant une position prudente sur le plan juridique, DAZN s’est laissée la possibilité de sortir du contrat de manière contrôlée, sans risque de litiges ou de demandes de dédommagement.

La balle est désormais dans le camp de la Pro League. Elle doit rapidement réunir toutes les parties concernées – clubs, distributeurs et DAZN – afin de trouver une solution qui sécurise la compétition et organise la gestion des droits de diffusion pour l’avenir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

12:29
"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

14:20
"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

15:00
4
L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

20:40
1
Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

18:30
C'est parti ! Suivez Galatasaray - Union en direct commenté Live

C'est parti ! Suivez Galatasaray - Union en direct commenté

18:25
"J'ai 50 ans et je pourrais encore jouer" : Sergio Conceiçao devient fou en Arabie Saoudite et vise Simic

"J'ai 50 ans et je pourrais encore jouer" : Sergio Conceiçao devient fou en Arabie Saoudite et vise Simic

15:30
Communiqué cinglant des ultras de l'Antwerp : "Le fond est atteint, notre club est malade"

Communiqué cinglant des ultras de l'Antwerp : "Le fond est atteint, notre club est malade"

16:00
Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

18:00
De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

17:30
Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

09:00
S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

16:30
Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"

Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"

13:30
Qui revoilà : Julien Duranville, la belle surprise de la soirée en Ligue des Champions ?

Qui revoilà : Julien Duranville, la belle surprise de la soirée en Ligue des Champions ?

17:00
Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

12:00
4
Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

14:40
On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

11:00
Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

14:00
"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

22:00
Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

24/11
La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

11:31
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

10:20
Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

13:00
Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

07:00
1
Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

10:40
Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

10:20
Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

07:20
1
Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

24/11
Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

19:20
2
Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

10:00
"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

23:00
Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise Analyse

Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise

24/11
La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

09:30
Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

24/11
Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

24/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved