Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

Si OHL n'a pas battu Saint-Trond, il y avait tout de même une satisfaction : le superbe but de Thibaud Verlinden. Révélation avec le Beerschot à l'époque, l'ailier semble retrouver son niveau de jeu sous Felice Mazzù.

Titulaire contre Saint-Trond, Thibaut Verlinden a remercié Felice Mazzù pour sa confiance et inscrit son premier but de la saison, de bien belle façon. "J'étais dans le match, mais mes centres ne donnaient jamais rien. Donc j'ai tenté ma chance moi-même", résume l'ailier, qui vit une saison compliquée.

Malgré sa belle frappe qui a fini au fond, OHL n'a pas pris de points et s'est incliné (1-2) face aux Trudonnaires. "C'est dommage, car nous avons joué un bon match", estime Verlinden. C'est la première défaite en quatre rencontres pour Louvain, soit la première sous Mazzù.

Thibaut Verlinden mal utilisé à OHL ?

Mais le coach louvaniste sera heureux de voir Verlinden, dont on attendait beaucoup, retrouver la confiance. Car l'intéressé le reconnaît lui-même : "La saison passée, je n'ai jamais atteint le niveau que j'avais au Beerschot".

Verlinden semble lui-même prêt à briller, après avoir eu une saison difficile l'année dernière. Il l'a lui-même admis franchement : "C'était insuffisant, je n'ai jamais atteint le niveau que j'avais au Beerschot". Le joueur formé à Stoke City y voit cependant une explication.

"J'ai été utilisé à de nombreux postes différents. Attaquant, derrière l'attaquant... mais rarement à gauche. Je me sens clairement mieux sur le flanc", conclut-il. Felice Mazzù peut se réjouir car un Verlinden à 100% est un gros atout dans la course au maintien.