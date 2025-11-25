Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

C'était en quelque sorte prévisible : à partir de ce week-end, il n'y aura a priori plus de matchs de Pro League sur les écrans, y compris ceux de l'application DAZN. Les deux parties se sont séparées.

Nous le placions dans nos flops de cette première moitié de saison : la relation houleuse et au point mort entre DAZN et la Pro League vient de prendre fin de manière abrupte. C'est sur le coup de midi que l'information est tombée via un communiqué de la part du diffuseur DAZN.

"Malgré des discussions avec la Pro League, afin de trouver une solution, cela s'est toutefois révélé impossible et DAZN n'a d'autre option que de constater la fin de l'accord avec la Pro League."

Le diffuseur se dit "ouvert à une poursuite des discussions avec la Pro League et reste disposé, dans le cadre d'un nouvel arrangement avec la Pro League, à poursuivre la diffusion pour le reste de la saison afin de garantir que les fans ne soient pas affectés."

Il faudra cependant que cet arrangement soit trouvé, et vite, sans quoi les abonnés seront privés de football ce week-end même sur l'application DAZN.

Massimo D'Amario, directeur général de DAZN Belgique, se dit de son côté "déçu" qu'aucune solution n'ait été trouvée, rapporte La Dernière Heure : "Aucune entreprise ne peut être contrainte de fonctionner à perte, ce n'est pas viable", précise-t-il.