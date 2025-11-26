"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

Loïs Openda a enfin retrouvé le chemin des filets ce mardi soir. Le Diable Rouge a planté son premier but sous les couleurs de la Juventus.

Son équipe s'est finalement imposée de justesse 2-3 face au FK Bodø/Glimt. L'avant-centre belge a égalisé (1-1) à la 48e minute de jeu avant que Weston McKennie ne plante le 2-1 près de dix minutes plus tard. Les Norvégiens ont cependant égalisé sur penalty à la 87e via Sondre Fet. Jonathan David a finalement scellé le score à 2-3 quatre minutes plus tard.

Ce but pour Loïs Openda, c'est une véritable délivrance. Il n'avait pas encore marqué avec la Juventus et n'avait tout simplement pas planté de rose en match officiel depuis le 11 avril 2025 contre Wolfsburg.

"Je souris toujours, mais je suis très content pour mon but. Le plus important reste la victoire," raconte le Diable Rouge au micro de Sky Sport après la rencontre.

Beaucoup de soutien

Il a pu compter sur beaucoup de soutien durant cette période de disette : "Ce n’était pas facile de traverser une période sans marquer. J’ai eu le soutien de ma famille et du club."

Lire aussi… La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges ! ›"Je sais que je suis dans l’un des plus grands clubs du monde, donc je sais ce que j’ai à faire," conclut le joueur de la Juventus. Les Turinois recevront Cagliari ce samedi en championnat. L'occasion pour Loïs Openda d’enchaîner avec un nouveau but ?