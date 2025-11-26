De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"
Photo: © photonews

Le weekend dernier Enzo Sternal a fait son grand retour sur les terrains après 8 mois d'absence. Un moment évidemment particulier pour lui.

Le milieu offensif qui a longuement été absent pour une rupture des ligaments croisés est monté au jeu en fin de rencontre face à Seraing. Son équipe n'a pas su faire mieux que décrocher un point (2-2). 

"La boucle est bouclée"

Il se montre malgré tout souriant au micro de La DH Les Sports + : "Je peux dire que la boucle est bouclée, car je m'étais gravement blessé... la veille de la réception des Sérésiens, la saison dernière."

"C'est le destin. Je vais désormais pouvoir écrire un nouveau chapitre de ma carrière", poursuit-il avec beaucoup d'ambitions. L'ancien Marseillais espère évidemment à terme décrocher une place en équipe première.

Samedi, la formation bruxelloise de D1B, les RSCA Futures, se déplacera au Lierse. Un déplacement piégeux, où Enzo Sternal pourrait encore grappiller du temps de jeu.

Du côté de l'équipe première, c'est un grand duel qui est au rendez-vous ce dimanche. Les Mauves reçoivent les Saint-Gillois dans un derby bruxellois qui promet. On ne sait cependant pour le moment pas encore s'il sera diffusé.

