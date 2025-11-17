📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

Le Portugal s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 après une victoire écrasante contre l'Arménie, 9-1. Sans le suspendu Cristiano Ronaldo, c'est surtout João Neves qui a impressionné, tandis que Carlos Forbs a porté de manière symbolique le mythique numéro 7.

Le Portugal s’est qualifié, dimanche, pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Et on peut dire que Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment manqué à son pays, qui recevait l’Arménie au stade du FC Porto. CR7 était suspendu après son coup de sang lors du dernier match.

Renato Veiga a ouvert le score pour le Portugal après sept minutes de jeu, tandis que Spertsyan égalisait vers la 18e minute. Peu avant la demi-heure, Gonçalo Ramos a inscrit le 2-1. Par la suite, les locaux n’ont laissé aucune chance à l’Arménie.

João Neves (2x) et Bruno Fernandes ont encore marqué avant la pause, permettant au Portugal de rejoindre les vestiaires sur le score de 5-1. Après la mi-temps, Bruno Fernandes s’est de nouveau illustré avec deux buts, dont un sur penalty.

Carlos Forbs numéro 7 du Portugal en l'absence de Cristiano Ronaldo

João Neves a complété son triplé à la 81e minute, tandis que Francisco Conceição a scellé le score final dans le temps additionnel : 9-1. Le Portugal s’est ainsi assuré un billet pour la Coupe du monde.

Autre fait marquant : Roberto Martinez a fait entrer le joueur du Club de Bruges, Carlos Forbs, à la 56e minute. En l’absence de Cristiano Ronaldo, il a pu porter le mythique numéro 7, même si cela restait évidemment une exception. Un beau symbole, tout de même, après sa prestation cinq étoiles face au FC Barcelone en Ligue des Champions.

