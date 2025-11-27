Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée
Photo: © photonews

La rupture du contrat entre DAZN et la Pro League soulève de nombreuses incertitudes pour la prochaine journée de championnat, en D1A, en D1B et en Super League féminine. La question du VAR s'était notamment posée : il sera finalement bien utilisé.

C’est le remue-ménage à la Pro League après l’annonce de la rupture du contrat avec DAZN. Un tribunal d’arbitrage a été saisi, et de nombreuses incertitudes planent sur la prochaine journée, qui débutera dès ce vendredi avec le duel entre Malines et le Standard.

Sera-t-elle bien jouée ? Oui. Sera-t-elle diffusée ? La réponse reste incertaine, DAZN pouvant éventuellement assurer une diffusion gratuite pour éviter de rembourser ses abonnés.

Le VAR sera bien présent en Jupiler Pro League

Une autre question soulevée par certains clubs concernait la présence du VAR, utilisé grâce aux images télévisées et produites par la régie vidéo. Le VAR sera-t-il opérationnel comme le stipule le règlement de la Jupiler Pro League ?

La réponse est affirmative. Le nombre minimum de caméras nécessaires pour le fonctionnement du VAR est de trois, et deux d’entre elles sont déjà présentes dans tous les stades du pays : les caméras fixes pour le hors-jeu semi-automatique.

Lire aussi… Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situationCe jeudi, nos confrères du groupe IPM précisent qu’il suffit donc d’ajouter une troisième caméra dans chaque stade pour répondre aux exigences du règlement. La Pro League a ainsi écarté toutes les inquiétudes concernant l’absence du VAR ce week-end.

