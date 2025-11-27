Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situation

Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ce week-end ? L'incertitude demeure. Voici le point sur la situation, ce jeudi matin.

L'incertitude règne concernant la diffusion des matchs de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League et de Super League féminine ce week-end après la rupture du contrat entre DAZN et la Pro League, six mois après la signature d'un accord de cinq ans.

Dans la foulée, cette semaine, la Pro League a saisi le CEPANI, principal centre belge actif en matière de modes alternatifs de résolution des différends, afin de contraindre DAZN à respecter le contrat télévisé en cours, d’un montant de 84,2 millions d’euros par an. La Pro League souhaite également s’assurer que le football belge sera bien diffusé ce week-end sur DAZN.

Mais malgré ces démarches, il reste très incertain que la chaîne diffuse effectivement les matchs du week-end. Le service de streaming estime qu’il est impossible de conclure un accord commercial viable avec des opérateurs télécoms comme Telenet et Proximus, et que, de ce fait, le contrat prendrait fin automatiquement.

Quelques semaines avant le jugement

La Pro League a une tout autre lecture de la situation. Son CEO, Lorin Parys, a vivement critiqué DAZN dans les médias, qualifiant leur décision "d'attentat contre le football belge". Tous les clubs professionnels exigent que DAZN respecte les engagements pris. Dans une lettre officielle envoyée mardi soir, la Pro League a demandé à DAZN de continuer à honorer ses obligations financières et la production des matchs.

Lire aussi… L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !›Mercredi, un recours a donc été déposé auprès du CEPANI. La Pro League souhaite que DAZN soit contraint de respecter le contrat jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Même si les procédures d’urgence sont généralement rapides, elles prennent tout de même plusieurs semaines. Cela pose problème, car il est peu probable que le CEPANI impose des mesures provisoires avant la prochaine journée de championnat.

Pour éviter de rembourser, DAZN pourrait diffuser

La situation pour ce week-end reste donc incertaine : la Pro League espère que DAZN assurera la diffusion, tandis que la chaîne affirme que le contrat n’existe plus. Néanmoins, la plupart s’attendent à ce que DAZN diffuse finalement les matchs, notamment pour éviter d’avoir à rembourser massivement les abonnés annuels, une charge financière que l’entreprise cherche à prévenir.

L’inquiétude dépasse désormais le cadre du football. La ministre néerlandophone des Médias, Cieltje Van Achter, a qualifié la situation "d’inacceptable", soulignant que l’absence de diffusion affecte également les rédactions et la couverture radiophonique des matchs.