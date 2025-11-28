Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

Photo: © photonews

Marco Kana a joliment retrouvé sa place de titulaire à Anderlecht. Il y a quelques années, l'Union a pourtant proposé de le relancer.

Avec le derby bruxellois qui revient déjà ce weekend, difficile de ne pas penser à ces enfants de Neerpede partis éclore au Parc Duden comme Noah Sadiki ou Anouar Ait El Hadj. Et ce n'est pas tout : l'Union a également tenté le coup pour d'autres talents mauves.

Hier, nous vous parlions de la tentative des dirigeants saint-gillois pour recruter Théo Leoni cet été. La situation était propice : l'Union cherchait un remplaçant à Charles Vanhoutte et Leoni arrivait en fin de parcours au Lotto Park. Mais il ne se voyait pas rejoindre le rival.

Et puis, il y a le cas Marco Kana. Lui aussi a reçu un coup de téléphone venu du Parc Duden. Mais en ce qui le concerne, l'affaire remonte à un peu plus longtemps, à l'été 2021 pour être précis.

Déterminé à s'imposer à Anderlecht

À l'époque, l'Union venait de remonter en première division sous les ordres de Felice Mazzu. La volonté était de renforcer la défense pour répondre aux exigences de l'élite. Marco Kana avait fait ses débuts en équipe première d'Anderlecht deux ans plus tôt mais ne parvenait pas à s'imposer comme titulaire.

Lire aussi… David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"Les Saint-Gillois ont donc tenté le coup. Mais Kana est resté fidèle à Anderlecht, pour finalement s'y faire une place au soleil quatre ans plus tard. De son côté, Felice Mazzu aura l'occasion de travailler avec le joueur en rejoignant le Sporting l'été d'après.

Suis Anderlecht - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (30/11).

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
