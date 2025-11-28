Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise et Genk ont gagné en Europe cette semaine, tandis que le Club de Bruges a déçu, estime un ancien du club.

Franky Van der Elst était plutôt impressionné par les prestations des équipes belges. Pour lui, c’était une bonne semaine en Europe : "L'Union et Genk ont tous les deux gagné un match important, ce qui les maintient sur la bonne voie pour la qualification."

L’icône du Club s’est montrée très critique envers les Blauw en Zwart sur Foxpop. "Seul le Club de Bruges a déçu. Que ce soit au niveau du résultat ou de la prestation, c'était mauvais. Ils espéraient consolider leur place dans le top 24 en allant chercher quelque chose, mais ça s’est mal passé."

La manière de jouer du Club pose-t-elle problème ?

Le Club a-t-il sous-estimé le Sporting ? Pour Van der Elst, c’est la manière de jouer de la Venise du Nord qui a posé problème : "Qu’y a-t-il de mal à attendre l’adversaire, parfois ?"

"Je pense que ça devrait être possible, surtout en Ligue des champions. On n’est pas obligé de toujours presser haut et de jouer avec une ligne défensive très avancée", ajoute-t-il.

Le Club de Bruges doit battre l’Antwerp, en pleine crise

Lire aussi… Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais...""Ça paraît peut-être un peu vieux jeu, mais pourquoi ne pas défendre plus bas et plus compact, au lieu de vouloir suivre partout son homme et défendre en individuel ? À ce niveau, on ne peut pas être dominant. Parfois, il faut être réaliste."

Une victoire contre l’Antwerp ? Van der Elst ne s’attend pas à un match facile, malgré les problèmes du matricule 1. "On attend qu’il gagne à domicile contre un Antwerp en crise."

