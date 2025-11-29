Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif
Photo: © photonews

Anderlecht est à la veille d'un nouveau derby bruxellois contre l'Union. Des incertitudes subsistent, notamment derrière.

La victoire à la RAAL a fait beaucoup de bien à Anderlecht. Le Sporting y a livré une prestation moins aboutie que contre le Club de Bruges mais a été capable d'y gagner dans le temps additionnel. Les Mauves font désormais à nouveau face à une des locomotives de notre football. 

"On a perdu 2-0 à l'aller et pourtant on n'avait pas mal joué. On s'était créé des occasions. Je considère que l'Union a la meilleure défense du pays. En Pro League, elle n'encaisse presque pas et ne laisse que peu d'occasions", explique Besnik Hasi en conférence de presse.

Killian Sardella encore dans l'axe ?

Dans l'entrejeu, Nathan Saliba est suspendu suite à ses cinq cartes jaunes. Enric Llansana semble partir en pôle pour le remplacer mais n'est pas la seule option. En défense, Lucas Hey (absent contre la RAAL) est aussi incertain. Luis Vazquez avait également dû faire l'impasse sur le match contre les Loups.

"On verra bien demain samedi comment ils se sentent. Ils ont fait une grande partie de l'entraînement. J'ai même senti Hey très concerné. Il sent aussi que Killian Sardella a fait un bon match à La Louvière", poursuit Hasi.

Lire aussi… Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'UnionSi le Danois n'est pas encore fit, Sardella pourrait donc à nouveau commencer dans l'axe : "Il l'a fait chez les jeunes. On avait fait ça en amical. Ce n'était pas top mais on met ça en perspective car ce n'est pas le même contexte. Il a très bien fait ça dimanche passé et nous offre une option supplémentaire".

Suis Anderlecht - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (30/11).

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
