Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

Anderlecht est à la veille d'un nouveau derby bruxellois contre l'Union. Des incertitudes subsistent, notamment derrière.

La victoire à la RAAL a fait beaucoup de bien à Anderlecht. Le Sporting y a livré une prestation moins aboutie que contre le Club de Bruges mais a été capable d'y gagner dans le temps additionnel. Les Mauves font désormais à nouveau face à une des locomotives de notre football.

"On a perdu 2-0 à l'aller et pourtant on n'avait pas mal joué. On s'était créé des occasions. Je considère que l'Union a la meilleure défense du pays. En Pro League, elle n'encaisse presque pas et ne laisse que peu d'occasions", explique Besnik Hasi en conférence de presse.

Killian Sardella encore dans l'axe ?

Dans l'entrejeu, Nathan Saliba est suspendu suite à ses cinq cartes jaunes. Enric Llansana semble partir en pôle pour le remplacer mais n'est pas la seule option. En défense, Lucas Hey (absent contre la RAAL) est aussi incertain. Luis Vazquez avait également dû faire l'impasse sur le match contre les Loups.

"On verra bien demain samedi comment ils se sentent. Ils ont fait une grande partie de l'entraînement. J'ai même senti Hey très concerné. Il sent aussi que Killian Sardella a fait un bon match à La Louvière", poursuit Hasi.

