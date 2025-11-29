Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

Photo: © photonews
Arrivé cet été en provenance du Stade Rennais pour neuf millions d'euros, Mamadou Diakhon n'apporte pas encore entière satisfaction au Club de Bruges. Dévy Rigaux, le directeur sportif, ne s'en inquiète pas et accorde du temps au jeune ailier français.

Le Club s’est montré bien pâle dans la capitale portugaise, cette semaine en Ligue des Champions. Défensivement, la prestation brugeoise était médiocre, et offensivement, peu de danger a été créé. Mamadou Diakhon a pu entrer en jeu pour les Blauw & Zwart, en vain.

Le jeune Français reste pour l’instant en dessous des attentes. Le Club de Bruges a pourtant offert pas moins de 9 millions d’euros au Stade Rennais pour le recruter. Une somme qui, actuellement, ne semble pas justifiée, puisque Diakhon a disputé moins de 300 minutes en Jupiler Pro League. À Bruges, toutefois, la patience est de mise.

Dévy Rigaux voit beaucoup de potentiel en Mamadou Diakhon

Le joueur de 20 ans a été évoqué dans une interview de Dévy Rigaux, qui s'est aussi exprimé sur le cas Gustaf Nilsson, pour DAZN. Le directeur sportif du Club de Bruges explique notamment comment l'ailier gauche est arrivé en Flandre occidentale cet été. "Un joueur qui était déjà sur nos radars depuis un certain temps. Dans l’optique de se qualifier pour la Ligue des Champions, nous voulions le recruter. Les discussions avec lui et son club ont été rapides."

"Nous savions qu’il n’était pas un produit fini, mais qu’il avait beaucoup de potentiel", souligne Rigaux avec un certain pragmatisme. "C’est à nous de le développer pleinement. Il n’est pas illogique qu’un jeune qui quitte son foyer pour la première fois rencontre des difficultés. C’est à nous d’accompagner ces joueurs et de les faire progresser."

"Nous avons déjà entrevu des éclats du talent de Diakhon. Regardez Antonio Nusa : c’est un très bon exemple. Parfois, il faut faire preuve de patience, et ensuite, on y arrive ensemble", conclut Dévy Rigaux.

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
