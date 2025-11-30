De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

Anderlecht est venu à bout de l'Union ce dimanche : une nouvelle étape, et non des moindres, franchie par les hommes de Besnik Hasi. Et le coach kosovar savourait, tout en restant mesuré.

Le RSC Anderlecht a une nouvelle fois méritoirement pris les trois points face à une équipe du top - le leader, même. Une victoire que Besnik Hasi estimait totalement méritée, surtout au vu de la mentalité affichée par ses joueurs.

"La première période était bonne : vitesse, intensité et un but. La seconde mi-temps était... moins bonne, mais c'est une victoire fondée sur la mentalité", se réjouissait l'entraîneur du RSC Anderlecht. "Mes joueurs ont donné de leur personne ce soir".

En seconde période, c'était en effet purement au mental pour un Sporting bien moins conquérant. Même si Anderlecht a réussi à se montrer dangereux en contre : "Nous aurions probablement pu en tirer encore davantage", reconnaît Hasi. "Mais je suis très heureux de ces 3 points et de la dynamique qui est la nôtre désormais".

Les critiques ont blessé Hasi

Avec ces quatre victoires d'affilée, dont deux face à ce top 2 qu'on disait si largement au-dessus il n'y a pas si longtemps, Besnik Hasi peut savourer sa revanche. Le Kosovar était en effet très critiqué, certains "Hasi buiten" ayant retenti dans les travées du Lotto Park.

"Il y a un mois, certains supporters souhaitaient mon départ. Et ça peut encore changer très vite", souligne-t-il. "Pour moi, ça ne change rien. Bien sûr, quand vous avez tant donné pour un club, ça fait mal. Mais les circonstances n'étaient pas bonnes. Il faut rester modeste, maintenant, surtout".

Car le chemin est encore (très) long avant de pouvoir parler de titre, même si les supporters ne s'en priveront pas. Au moins, ils ont cette fois vu leur équipe rivaliser : "En termes d'intensité, nous sommes au niveau de l'Union et du Club", estime Hasi. "Nous nous rapprochons d'eux, nous sommes mieux préparés. Nous avons remporté beaucoup de duels aujourd'hui également".

Au classement, cela se traduit par une différence d'un petit point seulement avec Bruges. "Nous ne devons pas trop penser aux points ou au classement. Bien sûr, c'est agréable de se rapprocher d'eux, mais ils jouent l'Europe. Cela peut les amener à perdre des points", nuance Besnik Hasi. "Les supporters peuvent rêver, c'est leur droit, mais nous, nous devons garder les pieds sur terre. L'objectif est de faire mieux que la saison passée, intégrer de jeunes joueurs et créer de la valeur pour que club soit en bonne santé. Il faut poser les bases pour l'avenir".