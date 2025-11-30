De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

Florent Malice
Florent Malice depuis Anderlecht
| Commentaire
De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht est venu à bout de l'Union ce dimanche : une nouvelle étape, et non des moindres, franchie par les hommes de Besnik Hasi. Et le coach kosovar savourait, tout en restant mesuré.

Le RSC Anderlecht a une nouvelle fois méritoirement pris les trois points face à une équipe du top - le leader, même. Une victoire que Besnik Hasi estimait totalement méritée, surtout au vu de la mentalité affichée par ses joueurs.

"La première période était bonne : vitesse, intensité et un but. La seconde mi-temps était... moins bonne, mais c'est une victoire fondée sur la mentalité", se réjouissait l'entraîneur du RSC Anderlecht. "Mes joueurs ont donné de leur personne ce soir".

En seconde période, c'était en effet purement au mental pour un Sporting bien moins conquérant. Même si Anderlecht a réussi à se montrer dangereux en contre : "Nous aurions probablement pu en tirer encore davantage", reconnaît Hasi. "Mais je suis très heureux de ces 3 points et de la dynamique qui est la nôtre désormais".

Les critiques ont blessé Hasi

Avec ces quatre victoires d'affilée, dont deux face à ce top 2 qu'on disait si largement au-dessus il n'y a pas si longtemps, Besnik Hasi peut savourer sa revanche. Le Kosovar était en effet très critiqué, certains "Hasi buiten" ayant retenti dans les travées du Lotto Park.

Lire aussi… Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

"Il y a un mois, certains supporters souhaitaient mon départ. Et ça peut encore changer très vite", souligne-t-il. "Pour moi, ça ne change rien. Bien sûr, quand vous avez tant donné pour un club, ça fait mal. Mais les circonstances n'étaient pas bonnes. Il faut rester modeste, maintenant, surtout".

Car le chemin est encore (très) long avant de pouvoir parler de titre, même si les supporters ne s'en priveront pas. Au moins, ils ont cette fois vu leur équipe rivaliser : "En termes d'intensité, nous sommes au niveau de l'Union et du Club", estime Hasi. "Nous nous rapprochons d'eux, nous sommes mieux préparés. Nous avons remporté beaucoup de duels aujourd'hui également".

Au classement, cela se traduit par une différence d'un petit point seulement avec Bruges. "Nous ne devons pas trop penser aux points ou au classement. Bien sûr, c'est agréable de se rapprocher d'eux, mais ils jouent l'Europe. Cela peut les amener à perdre des points", nuance Besnik Hasi. "Les supporters peuvent rêver, c'est leur droit, mais nous, nous devons garder les pieds sur terre. L'objectif est de faire mieux que la saison passée, intégrer de jeunes joueurs et créer de la valeur pour que club soit en bonne santé. Il faut poser les bases pour l'avenir".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG
Besnik Hasi

Plus de news

Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

22:40
Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

20:28
"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

23:00
Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

21:40
🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

22:20
Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

21:21
S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

20:45
Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

21:00
Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

19:40
🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

20:00
"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

19:00
🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

19:20
Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

18:45
"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

10:40
1
Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

16:44
"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

16:30
Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

15:40
1
Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

17:00
Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

18:02
Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

18:22
"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

17:30
2
La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

16:00
2
"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon Analyse

"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon

15:20
Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

15:00
Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

14:00
Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

13:30
Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

14:30
Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

13:00
1
Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique" Réaction

Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique"

12:00
Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

12:30
Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

08:01
"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi Réaction

"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi

10:20
Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

11:30
Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

11:00
Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

09:30
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved