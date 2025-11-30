Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Amando Lapage n'avait jusqu'ici pas obtenu de temps de jeu à Westerlo cette saison, mais une blessure pourrait changer les choses. Au meilleur moment pour l'ex-Mauve...

La carrière d'Amando Lapage ne prenait pas le tour espéré ces derniers mois. Le petit-fils de Paul Van Himst avait été forcé de quitter le RSC Anderlecht, où il a été formé mais n'obtenait pas de temps de jeu malgré son illustre lignage.

Le solide défenseur central, qui n'avait pu jouer que 4 petits matchs avec l'équipe A du RSCA (58 avec les Futures), a signé à Westerlo l'hiver dernier. Un club où Lucas Stassin, notamment, avait déjà pu se montrer. Mais cette saison, Lapage n'avait joué que 45 minutes jusqu'à ce week-end.

Lapage titulaire face à Anderlecht ? 

Récemment, son grand-père s'ouvrait même sur sa situation, qui attriste fortement la légende du Sporting d'Anderlecht. Mais ce week-end, Amando Lapage a été titularisé pour le déplacement à Dender (2-2), suite à la blessure de Seiji Kimura.

"Bayram et Kimura font une très bonne saison en défense centrale. Ce n'est pas facile de concurrencer Kimura. Bien sûr que j'aurais aimé jouer plus", reconnaît Lapage dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen

 Cette blessure, cependant, arrive au "meilleur" moment pour l'ancien Mauve & Blanc : la semaine prochaine, Westerlo reçoit... Anderlecht. "Je ne vous apprends rien : bien sûr que j'espère jouer ce match", déclare Amando Lapage. "Mais nous allons d'abord voir la gravité de la blessure de Kimura". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Westerlo
FCV Dender EH
Amando Lapage

Plus de news

Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: De Cat

13:30
Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

13:30
Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

12:30
Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique" Réaction

Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique"

12:00
"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi Réaction

"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi

10:20
Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

11:30
"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

10:40
Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

11:00
Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

09:30
2
Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

10:00
Pourquoi Bruges a laissé filer Senne Lammens : "C'était clair qu'il atteindrait le top"

Pourquoi Bruges a laissé filer Senne Lammens : "C'était clair qu'il atteindrait le top"

09:00
"Bonne" nouvelle pour Loïs Openda ? L'un de ses concurrents pourrait être absent longtemps

"Bonne" nouvelle pour Loïs Openda ? L'un de ses concurrents pourrait être absent longtemps

08:30
Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

08:01
Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent

Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent

07:30
La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

07:00
Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match

Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match

06:30
Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

23:31
1
La parade de Peano ! Direct commenté Live

La parade de Peano ! Direct commenté

22:15
Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

22:45
Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

23:00
Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

22:30
Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

22:00
Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

21:40
L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

21:20
"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

21:00
Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

20:30
Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

20:00
Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

19:31
Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça" Interview

Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça"

18:30
Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

19:00
Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

00:00
Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

18:00
"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

17:30
3
"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines Interview

"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines

17:00
Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved