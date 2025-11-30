Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

Amando Lapage n'avait jusqu'ici pas obtenu de temps de jeu à Westerlo cette saison, mais une blessure pourrait changer les choses. Au meilleur moment pour l'ex-Mauve...

La carrière d'Amando Lapage ne prenait pas le tour espéré ces derniers mois. Le petit-fils de Paul Van Himst avait été forcé de quitter le RSC Anderlecht, où il a été formé mais n'obtenait pas de temps de jeu malgré son illustre lignage.

Le solide défenseur central, qui n'avait pu jouer que 4 petits matchs avec l'équipe A du RSCA (58 avec les Futures), a signé à Westerlo l'hiver dernier. Un club où Lucas Stassin, notamment, avait déjà pu se montrer. Mais cette saison, Lapage n'avait joué que 45 minutes jusqu'à ce week-end.

Lapage titulaire face à Anderlecht ?

Récemment, son grand-père s'ouvrait même sur sa situation, qui attriste fortement la légende du Sporting d'Anderlecht. Mais ce week-end, Amando Lapage a été titularisé pour le déplacement à Dender (2-2), suite à la blessure de Seiji Kimura.

"Bayram et Kimura font une très bonne saison en défense centrale. Ce n'est pas facile de concurrencer Kimura. Bien sûr que j'aurais aimé jouer plus", reconnaît Lapage dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen.

Cette blessure, cependant, arrive au "meilleur" moment pour l'ancien Mauve & Blanc : la semaine prochaine, Westerlo reçoit... Anderlecht. "Je ne vous apprends rien : bien sûr que j'espère jouer ce match", déclare Amando Lapage. "Mais nous allons d'abord voir la gravité de la blessure de Kimura".