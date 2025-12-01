🎥 Comme en Belgique : l'Arabie Saoudite découvre la frappe de Mahamadou Doumbia

C'était l'un des transferts-surprise de l'été dernier : Mahamadou Doumbia quittait l'Antwerp pour Al-Ittihad. La Pro League perdait l'un de ses plus gros frappeurs.

Mahamadou Doumbia (21 ans) a quitté l'Antwerp l'été dernier, direction l'Arabie Saoudite. Le Great Old touchait 16 millions d'euros dans l'affaire, et l'international malien a signé jusqu'en 2030 à Al-Ittihad : un choix surprenant pour l'un des joueurs les plus prometteurs de D1A.

L'une des grandes qualités de Doumbia, qu'il ne se privait jamais d'étaler, était sa lourde frappe, qu'il pouvait déclencher à plus de 30 mètres des buts adverses. Le Club de Bruges, notamment, en avait été victime... et maintenant, l'Arabie Saoudite la découvre.

Le missile de Doumbia

Ce week-end, Mahamadou Doumbia a en effet inscrit le premier but de sa carrière saoudienne et sans surprise, il l'a fait à longue distance. Une frappe lourde de l'extérieur du rectangle après s'être défait du marquage.

Mahamadou Doumbia a inscrit un banger avec Al Ittihad ! 🤯🇲🇱

Al-Ittihad affrontait pour l'occasion Al-Shabab, l'équipe de Yannick Carrasco, qui était titulaire et capitaine. Doumbia et Al-Ittihad (qui scorait là le 1-1 à la 20e minute) se sont finalement imposés 4-1 dans ce match de Kings Cup.

Mahamadou Doumbia était arrivé en 2023 à l'Antwerp, et avait rapidement passé le cap des U23 vers l'équipe A. En deux saisons, il a disputé 54 matchs pour le Great Old et inscrit 8 buts.