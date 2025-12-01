Analyse Course au top 6, mais ventes à réaliser : que va faire Marc Wilmots pour assurer le mercato du Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Commentaire
Course au top 6, mais ventes à réaliser : que va faire Marc Wilmots pour assurer le mercato du Standard ?
Cet hiver, Marc Wilmots va devoir renforcer l'effectif du Standard pour permettre au club de rester dans la course au top 6, tout en assurant quelques ventes afin d'équilibrer les finances. Un exercice délicat attend donc le directeur sportif des Rouches en janvier.

En Belgique, le mercato hivernal s'ouvrira dans 36 jours, le 6 janvier 2026, pour se refermer un peu moins d'un mois plus tard, le 2 février. Pendant cette période, les clubs auront l'occasion d'ajuster leur effectif avant la fin de la phase classique et les Play-Offs.

Au Standard, Marc Wilmots aura, comme en été, beaucoup de pain sur la planche. Premièrement, le directeur sportif des Rouches devra renforcer un noyau qui ambitionne de se battre jusqu'au bout pour les Champions Play-Offs, et plusieurs postes peuvent être ciblés.

Des postes clés à renforcer

Celui de latéral gauche, premièrement, confié à Tobias Mohr depuis le début de la saison. L'Allemand dépanne bien, mais n'est pas un défenseur de formation, et cela se ressent parfois. Contre les meilleurs ailiers du pays, qu'il rencontrera à nouveau si le Standard termine effectivement la phase classique dans le top 6, le joueur de 30 ans est un peu court. Comme en été, la piste menant à Eric Bocat est étudiée.

Tobias Mohr est un ailier de formation. Et sans lui, il n'y en a plus que deux dans le groupe : Rafiki Saïd et Adnane Abid, tous les deux absents pour le déplacement à Malines vendredi dernier. Vincent Euvrard a donc adapté son système de jeu, mais il semble probable qu'un renforcement aura lieu à ce poste pour lui permettre de disposer d'autres cartouches.

Le Standard doit imiter... le Cercle, Westerlo et OHL

En outre, le Standard va devoir vendre pour équilibrer sa balance financière et générer des bénéfices. Ces dernières années, le Matricule 16 n'a jamais réussi à réaliser de grosses ventes, comme ont su le faire tous les clubs du pays. Les meilleurs, évidemment, mais aussi des clubs comme le Cercle de Bruges (Denkey, 15 M€), Westerlo (Frigan, 9 M€) ou encore OHL (Banzuzi, 16 M€), qui se sont mis beaucoup de beurre dans les épinards avec une seule et unique vente.

En bord de Meuse, aucun joueur ne semble prêt à partir pour ces prix. Toutefois, le Standard est vendeur, et les joueurs à la plus forte valeur marchande sont susceptibles de quitter le club, pour récupérer un montant total avoisinant les quatre millions d'euros.

Cela concerne notamment Marlon Fossey. Le capitaine, international américain, est estimé à cinq millions d'euros sur Transfermarkt et sa vente pourrait permettre au Standard d'atteindre son objectif. Cependant, le joueur de 27 ans est terriblement important dans le vestiaire, est aimé par les supporters, apprécie lui-même le cadre du Standard et ne devrait pas prendre de gros risques à six mois d'une Coupe du monde à laquelle il espère participer dans son pays natal. Son départ semble donc peu probable, sauf si une offre difficile à refuser arrive sur la table.

En outre, Matthieu Epolo pourrait aussi recevoir son bon de sortie. Récent international congolais, le portier de 20 ans est en nette progression par rapport à la saison dernière et ses prestations attirent l'attention de certains clubs étrangers. Le Standard est conscient de son potentiel et demanderait le prix fort, près du double de sa valeur Transfermarkt estimée à quatre millions d'euros, ce qui pourrait refroidir des prétendants.

Le Standard est prêt à écouter chaque offre intéressante

Dans l'effectif du Standard, le troisième joueur à la plus forte valeur marchande se nomme Ibe Hautekiet, estimé à 3,5 M€. Le joueur de 23 ans, arrivé en provenance du Club de Bruges en 2023 contre un million d'euros, évolue dans un secteur relativement fourni chez les Rouches, et sa fin de contrat le 30 juin 2027 pourrait donner envie au club de le vendre pour éviter qu'il n'entre dans sa dernière année de contrat. Cependant, à ce prix-là, les prétendants ne sont pas des plus nombreux.

Dennis Ayensa pourrait aussi être concerné. Évalué à 2,5 millions d'euros, il évolue également dans un secteur relativement fourni et il n'a pas masqué sa déception concernant son manque de temps de jeu après son but décisif à Malines. Ayensa veut jouer, est persuadé d'avoir les qualités pour le faire, et il pourrait lui-même demander d'aller voir ailleurs si Vincent Euvrard ne lui accorde pas plus de confiance lors des matchs à venir.

Quoi qu'il arrive, le Standard écoutera chaque offre intéressante, y compris pour les joueurs qui n'ont pas encore une valeur marchande élevée. Le but sera de vendre sans trop affaiblir l'effectif et de le renforcer à des postes clés. Des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, comme Hakim Sahabo ou Léandre Kuavita, pourraient aussi être relancés par d'autres clubs. C'est donc un mercato hivernal crucial qui attend le Standard.

