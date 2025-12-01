Mauvaise nouvelle pour Bruges : un jeune talent manquera à l'appel pour quelques semaines

Mauvaise nouvelle pour Bruges : un jeune talent manquera à l'appel pour quelques semaines
Photo: © photonews

C'est la rançon de la gloire : l'un des jeunes internationaux du Club de Bruges a été sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il manquera donc plusieurs semaines de compétition en Belgique.

Le 21 décembre prochain, la Coupe d'Afrique des Nations débutera au Maroc et se tiendra jusqu'au 18 janvier 2026. Une compétition prestigieuse qui, comme souvent, privera plusieurs clubs belges de joueurs plus ou moins importants. Le Club de Bruges sait déjà que l'un de ses jeunes talents ira à la CAN.

Shandre Campbell (20 ans) vient en effet d'être convoqué par Hugo Broos pour disputer la Coupe d'Afrique avec l'Afrique du Sud. Une surprise, puisque l'ailier formé à SuperSport United, club de Pretoria, n'avait jusqu'ici pas encore joué avec les Bafana Bafana.

Campbell loupera au moins deux matchs de Bruges 

Cette saison, Campbell partage son quotidien entre le Club NXT et l'équipe A du FC Bruges. Il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, dont 6 en Jupiler Pro League pour un but lors de sa première montée au jeu, contre Zulte Waregem.

Broos, qui connaît bien sûr par coeur le Club et la qualité de sa formation, n'a donc pas hésité au moment d'appeler Shandre Campbell... même si cela signifie priver Nicky Hayen d'une option en attaque pour quelques semaines cet hiver.

Lire aussi… Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'AntwerpL'Afrique du Sud affrontera l'Angola (22/12), l'Egypte (26/12) et le Zimbabwe (29/12) à la CAN. Shandre Campbell manquera au moins les rencontres des Blauw & Zwart contre La Gantoise et Genk, les 21 et 26 décembre prochains. Ensuite viendra la trêve, les rencontres ne reprenant que le 17 janvier : si l'Afrique du Sud va loin dans la compétition, Campbell pourrait ne pas être revenu. 

