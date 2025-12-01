Toujours le feu sacré à 34 ans : la grande annonce de Christian Benteke pour la suite de sa carrière

Christian Benteke sera disponible gratuitement à partir du premier janvier. Le Diable Rouge a annoncé son départ de DC United.

Christian Benteke a fait ses adieux à DC United via les réseaux sociaux. Le contrat de l'attaquant de 34 ans se termine le 31 décembre et ne sera pas prolongé.

"Merci de m'avoir laissé l'occasion de montrer ce que je valais à la MLS. J'aimerais remercier les supporters, mes coéquipiers, le staff, la ville : votre soutien durant ces trois ans a été incroyable", écrit-il.

L'attaquant de 34 ans jouait à Washington depuis trois saisons. Il a marqué pas moins de 49 buts en 100 rencontres et s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de la Major League Soccer.

Grateful for 3 years with D.C. United. Thank you for everything.



Ready for what’s next. pic.twitter.com/4SxyohHvB6 — Christian Benteke (@chrisbenteke) December 1, 2025

Une expérience vécue à fond

Big Ben n'a pas encore dévoilé sa prochaine destination mais ne semble pas encore penser à la retraite : "Je suis prêt pour le prochain chapitre", conclut-il. Benteke quitte DC United avec un trophée individuel dans les bagages, celui de meilleur buteur de la saison 2024 de MLS (23 réalisations en 30 matchs).

L'ancien Diable Rouge était arrivé à Washington en provenance de Crystal Palace pour un peu plus de cinq millions d'euros. Il avait par la suite expliqué qu'il n'avait écouté que lui pour ce choix, fasciné par la culture américaine et par la liberté dont y disposent les joueurs en dehors du terrain.