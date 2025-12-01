Vous souhaitez acheter des tickets pour la Coupe du Monde ? L'Union Belge donne des détails !

La Fédération belge de football (URBSFA) a fourni ce lundi des explications supplémentaires concernant la vente de billets pour la Coupe du Monde 2026.

La fédération a ainsi fait savoir via un communiqué que la priorité serait d'abord donnée aux Red Insiders, soit les membres du fan-club officiel 1895. Le 2 décembre, ils recevront un email personnel avec leur position dans le "classement" interne 1895. Ce classement est déterminé par le nombre de matchs auxquels un supporter assiste : plus vous êtes actif, plus votre position est élevée.

Ce classement est crucial, car en cas de demande excessive, les billets seront attribués sur la base de la position dans le classement 1895. Pour les matchs de la Belgique à la Coupe du Monde, les Red Insiders auront accès à 8% de la capacité du stade.

Priorité à 1895 pour la Coupe du Monde

Le 9 décembre, les supporters recevront leur code d'accès personnel. Deux jours plus tard débutera la vente officielle de la FIFA, qui se déroulera jusqu'au 13 janvier. Tous les billets, y compris pour la phase à élimination directe, doivent être achetés immédiatement ; il n'y aura pas de seconde phase de vente.

L'heure à laquelle vous demandez les billets pendant la période de vente n'a aucune importance. Seul le classement 1895 détermine si vous pouvez effectivement obtenir des billets.

Pour les non-membres, des moments de vente générale distincts sont prévus : du 10 au 24 février et du 1er avril jusqu'au début du tournoi. Cette vente concerne uniquement les places neutres, ce qui signifie que les supporters concernés ne seront pas dans la section belge du stade.