À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

Sans club depuis cet été et la fin de sa collaboration avec Tournai, Enes Saglik a retrouvé un nouveau défi en Belgique... assez différent de ce qu'il a connu par le passé. L'ancien milieu de terrain des Zèbres et d'Eupen, entre autres, rejoint en effet le FAL Soumagne, en D1 de futsal.

Verviétois de naissance, Enes Saglik est passé par le FC Wegnez ou encore Visé durant sa jeunesse, avant d’intégrer le centre de formation de l’AS Eupen, où il a effectué ses débuts chez les professionnels.

Joueur chevronné de notre Jupiler Pro League, avec près de 175 apparitions sous les couleurs d’Eupen, Lokeren, du Sporting Charleroi et de Mouscron (où il a connu la dernière saison dans l’élite des Hurlus), il avait ensuite rejoint deux clubs turcs, le Menemenspor et l’Adanaspor.

De retour en Belgique, il avait rejoint l’URSL Visé, avant de connaître, là aussi, la triste fin de l’équipe première, aujourd’hui disparue. Il a ensuite signé à Tournai, en D1 ACFF, où il n’a logiquement pas pu éviter la relégation de l’équipe la saison dernière.

Enes Saglik s'offre un nouveau défi... en futsal

Libre depuis cet été, Enes Saglik n’en a pas encore terminé avec sa carrière et s’offre un nouveau défi, à 34 ans. Celui-ci est toutefois bien différent de ce qu’il a connu par le passé, puisqu’il rejoint… le Futsal Association Liège Soumagne, pensionnaire de la D1 de futsal.

"Joueur d’expérience, doté d’une excellente lecture du jeu et d’un vrai esprit collectif, Enes Saglik arrive avec l’ambition de transmettre, performer et faire grandir le groupe", a fièrement annoncé le club sur ses réseaux sociaux.



