Contrôles d'identité renforcés pour les fans de Pro League : boycott partiel dans un club, qui réagit

Contrôles d'identité renforcés pour les fans de Pro League : boycott partiel dans un club, qui réagit
Deviens fan de KRC Genk! 2044

Les contrôles d'identité devant les stades de Pro League sont renforcés. Le SPF a organisé une vague de contrôles à Genk ce week-end, ce qui a provoqué la protestation des supporters, certains ayant même boycotté la rencontre.

Comme annoncé, les contrôles d'identité sont renforcés à l'entrée des stades de Jupiler Pro League. Dimanche, des contrôles soutenus ont eu lieu devant la Cegeka Arena, avant Genk - OHL.

Une grande partie des supporters les plus fervents a suivi le match depuis chez soi à la télévision, par protestation. La controverse n’est pas surprenante. Bart Teuwen, porte-parole de l’OSV, la fédération officielle des supporters du club de Genk, explique dans Het Belang van Limburg que le gouvernement, en concertation avec la Pro League, souhaite éviter que les abonnements soient transmis à d’autres personnes.

Chaque spectateur doit donc présenter son billet et sa carte d’identité. À l’avenir, des techniques comme Itsme ou des outils biométriques, tels que la reconnaissance de la paume de la main ou du visage, pourraient également être utilisées.

Selon Bart Teuwen, il s’agit toutefois d’une mesure disproportionnée. "Le problème, c’est que tout cela nuit à l’expérience des fans. Les personnes interdites de stade sont identifiées et lourdement sanctionnées si elles s’y présentent malgré tout. Les actions sont trop rigides et inefficaces."

La transmission d’abonnements reste compliquée

La Pro League et les clubs poursuivent les contrôles, tout en essayant d’informer les supporters à l’avance. À Genk, les fans ont été avertis, mais le transfert d’abonnements reste fastidieux. Belgian Supporters mène donc le débat avec la Pro League et le ministère de l’Intérieur, abordant également des questions comme les trop petits parcages visiteurs et d’autres sujets connexes.

À l’international, le sujet est également sensible. Bart Teuwen cite l’exemple de l’Allemagne, où des supporters sont même descendus dans la rue pour protester contre des mesures de sécurité plus strictes dans les stades. La controverse n’est donc pas propre à la Belgique.

À Saint-Trond, les préparatifs pour le match à domicile contre le Club de Bruges se poursuivent. Il reste incertain si le SPF, qui organise les contrôles, sera présent, mais la politique de surveillance reste pour l’instant inchangée : vérification aléatoire des cartes d’identité aux abords du stade.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk

Plus de news

À Anderlecht, le titre n'est pas encore d'actualité : comment gérer les ventes pour garder Nathan De Cat

À Anderlecht, le titre n'est pas encore d'actualité : comment gérer les ventes pour garder Nathan De Cat

11:40
Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges

Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges

11:20
Mile Svilar reçoit la plus belle récompense de sa carrière... pour la deuxième fois !

Mile Svilar reçoit la plus belle récompense de sa carrière... pour la deuxième fois !

11:00
Cette fois, Hubert n'a pas réussi à secouer Promise David : le Canadien est bien dans le creux

Cette fois, Hubert n'a pas réussi à secouer Promise David : le Canadien est bien dans le creux

10:20
Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer

Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer

10:40
1
Marc Brys réagit à son licenciement du Cameroun : "Je ne laisserai pas Eto'o faire ça, c'est illégal"

Marc Brys réagit à son licenciement du Cameroun : "Je ne laisserai pas Eto'o faire ça, c'est illégal"

10:00
Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vu

Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vu

09:00
🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"

🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"

08:00
6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?

6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?

08:30
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne

07:00
2
La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky Cup

La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky Cup

07:40
Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

07:20
Officiel : il fait ses valises après avoir fortement contrarié Rudi Garcia et ne rencontrera pas Brian Riemer

Officiel : il fait ses valises après avoir fortement contrarié Rudi Garcia et ne rencontrera pas Brian Riemer

06:30
Le chaos au total au retour du car : un ancien attaquant de Pro League frappé par ses propres supporters

Le chaos au total au retour du car : un ancien attaquant de Pro League frappé par ses propres supporters

23:00
3
Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"

Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"

22:30
Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial

Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial

22:00
Toujours le feu sacré à 34 ans : la grande annonce de Christian Benteke pour la suite de sa carrière

Toujours le feu sacré à 34 ans : la grande annonce de Christian Benteke pour la suite de sa carrière

21:40
1
Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?

Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?

21:20
Anderlecht aurait-il dû hériter d'un penalty contre l'Union ? La réponse de Jonathan Lardot est très claire

Anderlecht aurait-il dû hériter d'un penalty contre l'Union ? La réponse de Jonathan Lardot est très claire

20:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Vaessen - Tsiftsis - Lenaerts

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Vaessen - Tsiftsis - Lenaerts

20:00
À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys

À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys

21:00
2
"Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ? Interview

"Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ?

20:40
Les connexions de Marc Overmars en action : un gardien néerlandais cité à l'Antwerp

Les connexions de Marc Overmars en action : un gardien néerlandais cité à l'Antwerp

20:00
"Si la Belgique était venue, mon choix aurait été le même" : de Liège à l'hymne de la Bosnie

"Si la Belgique était venue, mon choix aurait été le même" : de Liège à l'hymne de la Bosnie

19:30
Officiel : le rêve devient réalité pour Matthieu Epolo et Mario Stroeykens

Officiel : le rêve devient réalité pour Matthieu Epolo et Mario Stroeykens

19:00
Vincent Euvrard et le Standard prudents : "Avec ses moyens, Dender fait des choses exceptionnelles" Interview

Vincent Euvrard et le Standard prudents : "Avec ses moyens, Dender fait des choses exceptionnelles"

18:40
De la concurrence... ou un remplaçant pour Colin Coosemans ? Anderlecht aurait un gardien dans le viseur

De la concurrence... ou un remplaçant pour Colin Coosemans ? Anderlecht aurait un gardien dans le viseur

18:00
Romelu Lukaku déjà de retour ? "Une semaine décisive"

Romelu Lukaku déjà de retour ? "Une semaine décisive"

18:20
Le gouffre de l'ère 777 recule : le premier bilan du Standard 'new look' est tombé !

Le gouffre de l'ère 777 recule : le premier bilan du Standard 'new look' est tombé !

17:30
La RDC proche de convaincre un nouveau talent belge d'opter pour les Léopards ?

La RDC proche de convaincre un nouveau talent belge d'opter pour les Léopards ?

17:00
1
La deadline de DAZN est passée et aucun argent n'a été versé : une bataille juridique semble se profiler

La deadline de DAZN est passée et aucun argent n'a été versé : une bataille juridique semble se profiler

16:20
Lukaku ? Boussoufa ? Suarez ? Non : voici le meilleur joueur qu'a entraîné Ariel Jacobs à Anderlecht

Lukaku ? Boussoufa ? Suarez ? Non : voici le meilleur joueur qu'a entraîné Ariel Jacobs à Anderlecht

16:00
Un transfert à Malines qui ne passe pas : le Lierse met son joueur à pied !

Un transfert à Malines qui ne passe pas : le Lierse met son joueur à pied !

16:40
Course au top 6, mais ventes à réaliser : que va faire Marc Wilmots pour assurer le mercato du Standard ? Analyse

Course au top 6, mais ventes à réaliser : que va faire Marc Wilmots pour assurer le mercato du Standard ?

14:40
Vous souhaitez acheter des tickets pour la Coupe du Monde ? L'Union Belge donne des détails !

Vous souhaitez acheter des tickets pour la Coupe du Monde ? L'Union Belge donne des détails !

15:30
Mauvaise nouvelle pour Bruges : un jeune talent manquera à l'appel pour quelques semaines

Mauvaise nouvelle pour Bruges : un jeune talent manquera à l'appel pour quelques semaines

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved