Officiel : il fait ses valises après avoir fortement contrarié Rudi Garcia et ne rencontrera pas Brian Riemer

Blagoja Milevski n'a pas été reconduit à la tête la sélection nord-macédonienne. Il avait pourtant posé des problèmes à nos Diables ces derniers mois.

Rudi Garcia peut en témoigner, prendre la Macédoine du Nord à défaut n'était pas facile durant cette campagne de qualification vers la Coupe du Monde. Les Diables n'ont en effet pas réussi à battre les Lions Rouges (partage 1-1 à Skopje, match nul à Gand).

Pourtant, cette campagne marque la fin d'un cycle pour le sélectionneur Blagoja Milevski. Sur son site internet, la fédération a annoncé qu'elle ne prolongerait pas le contrat de son sélectionneur, qui prend fin le 31 décembre.

"Le conseil d'administration de la FFM estime que l'équipe nationale macédonienne a besoin d'un nouvel élan et d'une motivation renouvelée pour relever les défis qui l'attendent. Nous sommes convaincus qu'une nouvelle équipe professionnelle insufflera ce nouvel élan à l'équipe", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Un beau défi pour son successeur

Si l'équipe a fait bonne figure contre les Diables, Milevski paye sans doute la très lourde défaite (7-1) concédée au Pays de Galles lors de la dernière journée. Il était à la tête de l'équipe depuis août 2021 et avait auparavant travaillé avec les U21 pendant six ans.

La fédération se fixe jusqu'au 25 décembre pour lui trouver un successeur. Il faut dire que malgré sa fin de campagne difficile (synonyme de troisième place du groupe), la Macédoine du Nord a encore une chance d'aller à la Coupe du Monde. Elle disputera en effet les barrages pour la Coupe du Monde grâce à ses bonnes performances en Ligue des Nations. L'équipe défiera le Danemark de Brian Riemer le 26 mars.