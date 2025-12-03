Mis au placard par Besnik Hasi, le premier transfert d'Olivier Renard attire beaucoup d'intérêt

Cédric Hatenboer était arrivé entouré de grandes attentes au RSC Anderlecht, mais n'a jamais reçu sa chance sous Besnik Hasi. Un départ cet hiver semble inévitable.

Cédric Hatenboer (20 ans) était le tout premier transfert de l'ère Olivier Renard en janvier dernier. Un transfert entouré d'attentes : le club se réjouissait ouvertement d'avoir attiré un joueur très convoité, notamment par Feyenoord. Mais depuis, Besnik Hasi est devenu l'entraîneur du RSC Anderlecht, et il n'est pas convaincu par le Néerlandais.

Ainsi, Hatenboer n'a pas encore disputé une seule minute avec l'équipe A du Sporting et doit se contenter du RSCA Futures... où il ne veut même plus évoluer ces dernières semaines. L'objectif est clair : un départ cet hiver. Et il y a de l'intérêt concret.

Hatenboer vers l'Antwerp, les Pays-Bas ou la Suisse ?

Ainsi, Voetbal International, quotidien néerlandais de référence, affirme que Cédric Hatenboer intéresserait l'Antwerp, qui aimerait persuader le milieu de terrain grâce aux connexions néerlandaises de Marc Overmars. Le Great Old avait d'ailleurs déjà tenté d'attirer Hatenboer avant qu'il signe au RSCA.

Cependant, Voetbal International précise qu'il y aurait aussi de la concurrence aux Pays-Bas pour Hatenboer, dont le contrat à Anderlecht court jusqu'en 2029 et qui avait coûté 2,1 millions d'euros aux Mauves.

En Suisse aussi, certains clubs s'intéresseraient de près à la situation du jeune milieu de terrain nérlandais, qui n'entre absolument pas dans les plans de Besnik Hasi. Le souci se situerait sur le plan de la mentalité : Hatenboer ne mettrait pas assez d'intensité aux yeux du coach anderlechtois.