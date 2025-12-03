"Notre saison commence mi-septembre" : voilà décembre et Ivan Leko n'a pas encore la formule

La Gantoise n'y arrive décidément pas. Ivan Leko l'avait dit alors que le mercato battait son plein : la saison des Buffalos commencerait mi-septembre. Trois mois plus tard, on attend toujours...

La Gantoise n'a plus gagné un match de championnat depuis le 25 octobre dernier, et on pourrait sincèrement commencer à considérer qu'Ivan Leko risque gros en Croky Cup du côté du Cercle de Bruges au moment d'écrire ces lignes.

Car le coach des Buffalos, qui n'a pas été avare en sorties grandiloquentes depuis son arrivée à la Planet Group Arena, semble bel et bien peiner à trouver la formule qui fonctionne. Et après la défaite contre Saint-Trond, il s'est un peu emporté : "Il faut peut-être parler moins et travailler plus. Nous devons nous concentrer sur les principes de base et les exécuter. Nous devons rester humbles".

La saison de La Gantoise commencera-t-elle... en janvier ?

Les absences à répétition font bien sûr très mal à Leko, qui ne parvient pas à installer un onze de base régulier. Mais un noyau mal balancé est également l'une des raisons des difficultés gantoises. "Mes joueurs ne vont pas grandir de 10cm en un jour, c'est une question de profils", pointait le Croate.

Paradoxal : l'été dernier déjà, Ivan Leko estimait que "la saison de La Gantoise commencerait à la mi-septembre", comprenez : une fois les départs et arrivées finalisés. Résultat : trois mois plus tard, certains renforts n'étaient même pas repris à Saint-Trond (Duverne, Es-Saoubi).

Mais surtout, La Gantoise est en train de perdre des points précieux dans la course aux tickets européens. La victoire des Trudonnaires laisse Gand à 6 points de la 4e place. Leko peut clairement s'estimer heureux que la concurrence, elle aussi, soit à la peine, qu'il s'agisse de Genk, de l'Antwerp ou du Standard.

Alors, la saison de Gand va-t-elle désormais commencer... en janvier, après que la direction et Leko aient pu travailler ensemble à rééquilibrer un noyau qu'il juge déséquilibré ? Ou bien la saison de Gand commencera-t-elle... sous la houlette d'un nouvel entraîneur, si les résultats continuent de manquer à l'appel ?