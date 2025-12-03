"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

L'Union Saint-Gilloise veut réagir après la défaite dans le derby et se relancer en Coupe contre Zulte Waregem.

L’Union s’apprête à disputer un match de Coupe ce mercredi soir contre Zulte Waregem. Avant cette rencontre, l’entraîneur David Hubert est revenu sur la défaite dans le derby bruxellois. Anderlecht s’était imposé dimanche soir grâce à un but d’Angulo.

Pour Hubert, c’est l’Union qui s’est mise en difficulté elle-même. "On a perdu à cause de nous, pas parce que l’adversaire était meilleur. Si ça avait été le cas, j’aurais pu accepter la défaite, mais pas ici", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

"Ce qu’on a ressenti après le match à Anderlecht, on ne veut plus jamais le ressentir. On doit apprendre de nos erreurs. Les joueurs savent très bien qu’on s’est battus nous-mêmes. On n’était pas au niveau et même dans ces conditions, on se crée plus d’occasions… mais on ne marque pas", poursuit-il.

Selon lui, l’Union n’a presque pas concédé. "Pour moi, la grosse occasion de Raul est plus dangereuse que celle sur laquelle Angulo marque. Ce n’était pas un match qu’on devait perdre et pourtant, on l’a fait. Tout seuls."

L'Union a maintenant l'occasion de se relancer contre Zulte Waregem. Ce week-end, un autre match de championnat les attend contre La Gantoise, avant le duel de Ligue des champions face à Marseille.