"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union Saint-Gilloise veut réagir après la défaite dans le derby et se relancer en Coupe contre Zulte Waregem.

L’Union s’apprête à disputer un match de Coupe ce mercredi soir contre Zulte Waregem. Avant cette rencontre, l’entraîneur David Hubert est revenu sur la défaite dans le derby bruxellois. Anderlecht s’était imposé dimanche soir grâce à un but d’Angulo.

Pour Hubert, c’est l’Union qui s’est mise en difficulté elle-même. "On a perdu à cause de nous, pas parce que l’adversaire était meilleur. Si ça avait été le cas, j’aurais pu accepter la défaite, mais pas ici", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

L’Union veut rebondir après la défaite dans le derby

"Ce qu’on a ressenti après le match à Anderlecht, on ne veut plus jamais le ressentir. On doit apprendre de nos erreurs. Les joueurs savent très bien qu’on s’est battus nous-mêmes. On n’était pas au niveau et même dans ces conditions, on se crée plus d’occasions… mais on ne marque pas", poursuit-il.

Selon lui, l’Union n’a presque pas concédé. "Pour moi, la grosse occasion de Raul est plus dangereuse que celle sur laquelle Angulo marque. Ce n’était pas un match qu’on devait perdre et pourtant, on l’a fait. Tout seuls."

Lire aussi… Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane BoufalL’Union a maintenant l’occasion de se relancer contre Zulte Waregem. Ce week-end, un autre match de championnat les attend contre La Gantoise, avant le duel de Ligue des champions face à Marseille.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Zulte Waregem
Union SG
David Hubert

Plus de news

Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

13:00
Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

14:40
L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

15:00
Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

14:20
Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

13:40
🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

13:20
Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

14:00
Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

12:00
"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

12:40
1
🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

11:20
1
Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

11:40
Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

10:30
Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

11:00
"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

10:00
"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

09:30
"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

09:00
David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

18:00
"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

07:40
1
Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

08:30
Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

08:00
"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

07:20
"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

07:00
Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

22:00
Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

06:30
Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches Analyse

Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches

23:10
6
Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

06:00
Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

22:27
Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

23:40
1
La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

22:46
Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

21:10
1
Gagner face Ivan Leko pour préparer la réception du Standard : "Nous n'allons pas faire beaucoup tourner"

Gagner face Ivan Leko pour préparer la réception du Standard : "Nous n'allons pas faire beaucoup tourner"

21:00
Un Diable Rouge en route vers le Bayern de Vincent Kompany l'été prochain ?

Un Diable Rouge en route vers le Bayern de Vincent Kompany l'été prochain ?

21:40
Un premier aperçu avant la Coupe du monde : la Belgique connaît ses adversaires pour la prochaine trêve

Un premier aperçu avant la Coupe du monde : la Belgique connaît ses adversaires pour la prochaine trêve

20:40
2
Le buteur du RFC Liège, Oumar Diouf, vers un transfert en Pro League cet hiver ?

Le buteur du RFC Liège, Oumar Diouf, vers un transfert en Pro League cet hiver ?

20:20
🎥 Mika Godts encore buteur avec l'Ajax : le crack belge soigne un peu plus ses statistiques

🎥 Mika Godts encore buteur avec l'Ajax : le crack belge soigne un peu plus ses statistiques

20:00
Aussi bouillant qu'au Standard : sauvé par un ancien du Real, Ricardo Sa Pinto a le vent en poupe

Aussi bouillant qu'au Standard : sauvé par un ancien du Real, Ricardo Sa Pinto a le vent en poupe

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved