À 78 ans, Dick Advocaat vers un nouveau défi après la Coupe du monde ? "Qui voudrait encore de moi ?"
Photo: © photonews
Sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat a réussi l'exploit de qualifier le petit État pour la première Coupe du monde de son histoire. Un Mondial qui pourrait faire office de dernière danse pour le Néerlandais aux 40 ans de carrière sur un banc.

Passé, sans grand succès, sur le banc des Diables Rouges entre septembre 2009 et avril 2010, Dick Advocaat est aujourd'hui le sélectionneur de Curaçao, un État autonome du Royaume des Pays-Bas situé en pleine mer des Caraïbes, juste au-dessus du Venezuela.

Là, le sélectionneur néerlandais de 78 ans, en place depuis janvier 2024, vient de réussir le véritable exploit de qualifier Curaçao pour la toute première phase finale de Coupe du monde de son histoire.

Pendant l'été, le petit État affrontera l’Allemagne, l’Équateur et la Côte d’Ivoire dans un groupe qui semble impossible à surmonter, mais a déjà tout gagné en s'offrant le luxe de défier des équipes aussi prestigieuses. Et pour Dick Advocaat, cela pourrait aussi être le moment parfait de boucler la boucle et de prendre une retraite bien méritée, après plus de 40 ans (!) de carrière sur les bancs.

La Coupe du monde comme dernière danse, sauf si...

Interrogé à ce sujet par De Telegraaf, chez nos voisins néerlandais, Dick Advocaat n'a toutefois pas assuré qu'il arrêterait après la Coupe du monde. "Vous pouvez déjà annoncer que je prendrai ma retraite après le Mondial, mais avec moi, on ne sait jamais", a-t-il souri, avant de poursuivre.

"Cependant, qui voudrait encore de moi à cet âge-là ? Ma famille aura aussi son mot à dire et je pense qu'elle préférerait que j'arrête le coaching. Je le comprends aisément et, dans un sens, je me suis résigné à mettre fin à ma carrière."

La fin semble donc bel et bien proche pour Dick Advocaat, qui vivra donc la Coupe du monde avec un sentiment d'autant plus particulier. Mais s'il reçoit encore une offre surprenante et intéressante à partir du mois d'août, il ne faudra pas s'étonner de le voir se lancer dans une nouvelle dernière danse.

Curacao
Dick Advocaat

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
