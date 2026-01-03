Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

Photo: © photonews

Cédric Hatenboer ne va pas rester au RSC Anderlecht en seconde partie de saison. Le milieu de terrain néerlandais devait être prêté, mais la Jupiler Pro League ne l'intéresserait pas.

Cédric Hatenboer (20 ans) ne devrait pas perdre plus de temps en équipe réserve à Anderlecht. Besnik Hasi a été très clair le concernant : le Néerlandais ne rentre pas dans ses plans. Son profil, très technique mais qui met peu d'impact dans son jeu, ne correspond pas au jeu du Kosovar. 

C'est certainement une déception pour Olivier Renard, dont Hatenboer était le tout premier transfert et qui avait tout du joli coup. Il n'aura jamais évolue en Jupiler Pro League.

Hatenboer n'ira pas à l'Antwerp 

Une destination avait rapidement été évoquée : l'Antwerp, notamment en raison des connections néerlandaises de Marc Overmars. Mais selon la Gazet van Antwerpen, les plans anversois ont changé : le club a moins de budget que prévu pour renforcer l'équipe cet hiver. 

La priorité de l'Antwerp sera un attaquant, les jeunes talents que sont Dierckx et Van Gelder étant jugés suffisants pour le moment au milieu de terrain. Hatenboer n'est donc plus une piste. 


Dans l'autre sens, c'est aussi Cédric Hatenboer qui aurait de toute façon ses propres préférences, selon le quotidien néerlandais Algemeen Dagsblad. Celui qui était suivi par Feyenoord avant de signer à Anderlecht privilégierait en effet un retour en Eredivisie pour poursuivre son évolution.

