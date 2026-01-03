Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

La reprise était prévue pour ce week-end en football amateur, mais il n'en sera rien. L'ACFF a décrété une remise générale en raison des conditions météorologiques.

Les chutes de neige qui ont frappé la Belgique dans son ensemble depuis vendredi soir ont chamboulé le programme de l'ACFF, qui devait faire sa rentrée ce week-end. L'association francophone de football a en effet décrété une remise générale en D2 et D3 ACFF.

"Au vu des conditions climatiques actuelles, le Bureau Provincial de la 6e province a décrété une remise générale des matches de D2 et D3A ACFF programmés du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2026 inclus.

L'ensemble des rencontres prévues dans ces deux divisions est concerné par cette décision", indique l'ACFF dans son communiqué.

Le programme chamboulé 

En D2 Amateurs, il y avait au programme une rencontre ce samedi soir : le RCS Brainois (2e) recevait Binche (13e), avec la possibilité pour Braine de revenir à hauteur de la tête en cas de victoire.

Ce dimanche, le programme était chargé avec 6 rencontres, notamment Sporting Bruxelles - Jette, Manage - La Calamine ou encore Tilff - Pays Vert Ostiches-Ath.

En Flandre, c'est un peu différent : une remise générale a bel et bien été décrétée en provinces de Limbourg, d'Anvers, de Brabant flamand et de Flandre orientale, mais on jouera en Flandre occidentale. En province d'Anvers, le match entre Heist et Tongres aura bel et bien lieu. 

