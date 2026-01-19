Besnik Hasi l'avait presque supplié : voici pourquoi Anderlecht va dépenser des millions pour son buteur

Besnik Hasi l'avait presque supplié : voici pourquoi Anderlecht va dépenser des millions pour son buteur
Anderlecht manque d'un vrai attaquant devant. Contre La Gantoise, l'équipe n'a pas su garder le ballon et n'avait personne pour faire le lien avec l'attaque.

Sans un attaquant capable de peser sur la défense, les autres joueurs offensifs manquent d'espace. Après le match, Besnik Hasi a souligné ce manque de qualité et de stabilité, surtout dans la conservation du ballon. Anderlecht n'arrivait plus à garder le ballon. C'est là que le bât blesse : il faut un avant centre capable de faire la différence.

Danylo Sikan pour libérer Angulo et Hazard

Le jeune Cvetkovic a du potentiel, mais il manque de présence physique pour fixer une défense. De son côté, Bertaccini travaille beaucoup mais décroche trop souvent pour toucher le ballon, laissant la surface adverse vide. Anderlecht tourne autour du rectangle sans être dangereux.

Le Sporting mise tout sur l'arrivée de Danylo Sikan. L'Ukrainien de 24 ans est sur le point de signer et doit apporter de la concurrence en pointe. Avec son physique et son gros volume de course, il peut remplir un rôle que personne ne maîtrise dans l'effectif.

Une piste suivie depuis septembre

Sous contrat à Trabzonspor, Sikan s'était retrouvé sur le banc derrière des joueurs comme Paul Onuachu. Il a réussi à inscrire quatre buts en seize matchs cette saison. Anderlecht avait tenté de le recruter en septembre, mais l'opération se concrétise aujourd'hui contre un chèque de quatre millions d'euros.

En parallèle, Luis Vázquez se rapproche d'un départ vers Getafe. Avec Sikan, Hasi espère avoir un attaquant capable de garder le ballon et d'aider toute l'attaque.

