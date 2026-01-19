L'Antwerp est tombé dans le piège de Dender, la lanterne rouge : les explications de Joseph Oosting

L'Antwerp a subi sa première défaite sous Joseph Oosting sur la pelouse de Dender (1-0). L'entraîneur, à l'image de ses joueurs, s'est montré évidemment déçu.

L’Antwerp est difficilement parvenu à se créer des occasions face à la lanterne rouge. L’équipe a eu du mal à trouver des solutions et s’est rarement montrée dangereuse devant le but. "C’était une mauvaise journée, quand on voit d’où l’on vient", a reconnu l’entraîneur.

Le Néerlandais a souligné que les circonstances ne pouvaient en aucun cas servir d’excuse et que l'Antwerp doit être capable de se montrer créatif partout. "Nous avons presque joué sans nous créer la moindre occasion construite", a-t-il admis. Défensivement, l’Antwerp est globalement resté solide, même si une incompréhension sur une touche a mené à la phase décisive.

"Nous avons aussi presque concédé aucune occasion, sauf une sur une touche. C’était une erreur de communication. Aujourd’hui, nous avons été mauvais. Après la pause, nous avons joué dans un autre système, mais nous n’y sommes pas arrivés. C’était un jour sans. J’attendais plus de mes joueurs", a conclu le Néerlandais.

De la déception dans le vestiaire

La déception était également grande dans le groupe. Daam Foulon a expliqué que l’équipe s’était rendue à Dender avec des ambitions claires. Le défenseur a pointé un manque de justesse et d’intensité dans toutes les lignes. Selon lui, il a souvent manqué ce petit quelque chose, tant dans les duels que dans l’exécution technique.



Cette défaite a mis fin à une série positive, ce qui a encore renforcé la frustration. Daam Foulon a reconnu que l’équipe avait manqué à la fois de grinta et de qualité pour inverser la tendance. L'Antwerp n’est jamais parvenu à accélérer le rythme ni à installer une pression durable sur Dender.