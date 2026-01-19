OFFICIEL : un entraîneur belge est licencié près de deux ans après ses débuts en tant que T1

Maarten Martens a été licencié de son poste d'entraîneur de l'AZ Alkmaar. Le club néerlandais a annoncé la nouvelle dimanche en fin de soirée.

C'est la défaite de l'AZ Alkmaar de samedi face au PEC Zwolle (3-1) qui a conduit au licenciement du tacticien belge. Ce revers survient après une pourtant large victoire sur le score de 6-0 face à l'Ajax en huitièmes de finale de Coupe des Pays-Bas plus tôt dans la semaine.

L'entraîneur était en poste depuis janvier 2024 et avait un contrat courant jusqu'en juin 2028. Il était au club depuis juillet 2021, où il avait d'abord été entraîneur des U21 avant de devenir entraîneur assistant de l'équipe A et ensuite coach principal.

Maarten Martens est remercié en raison des mauvais résultats de son équipe en championnat. Après 18 rencontres, l'AZ Alkmaar est huitième avec 28 unités. Le bilan du club néerlandais en championnat est le suivant : huit victoires, quatre nuls et six défaites.

Les mots de Maarten Martens

"C’est évidemment extrêmement dommage et je suis très déçu pour le moment", a réagi le coach. "Même si la décision est toute récente, je regarde déjà ces deux années passées comme entraîneur principal de ce magnifique club avec beaucoup de fierté et de reconnaissance. Avec le groupe, le staff et toutes les personnes impliquées autour de l’équipe, nous avons travaillé dur chaque jour pour viser le maximum possible.



"Malheureusement, l’aventure s’arrête ici pour moi. Je souhaite toutefois beaucoup de succès aux joueurs, aux membres du staff et à tous les membres de l’AZ pour cette saison et pour les années à venir. Et à tous les supporters : merci pour le soutien ! J’espère que l’AZ remportera rapidement un trophée, et cela reste possible dès cette saison", a-t-il conclu. Leeroy Echteld, entraîneur des U21 du club, est son successeur.