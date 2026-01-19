Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

Dylan Mbayo n'a pas obtenu le temps de jeu espéré au PEC Zwolle. Il finira la saison en prêt du côté de Laval.

L'été passé, après un prêt convaincant, Dylan Mbayo (24 ans) signait à titre définitif au PEC Zwolle en provenance du KV Courtrai. Mais cette saison, les choses ne se passent pas comme prévu pour l'ex-international U19 belge.

Mbayo a cumulé 14 apparitions en Eredivisie, sans trouver le chemin des filets et avec une seule passe décisive à la clef. Sur les cinq derniers matchs, le produit du centre de formation de Lokeren n'est monté au jeu qu'une seule fois.

Mbayo prêté à Laval

Sans surprise donc, le jeune talent belge va aller chercher du temps de jeu ailleurs. Le PEC a ainsi officialisé son prêt en direction de la Ligue 2 : Dylan Mbayo finira la saison au Stade Lavallois.

"À son âge, Dylan a surtout besoin de minutes de jeu et en raison de la concurrence, il ne les reçoit pas chez eux", reconnaît le directeur sportif du PEC, Gerry Hamstra, sur le site officiel du club.



Après son prêt, Mbayo devrait revenir à Zwolle où il est encore sous contrat jusqu'en 2028. Au KV Courtrai, il avait disputé 61 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives.