Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

Ivan Leko en a fait sa spéciale dans ses deux derniers clubs : réclamer des renforts lors de chaque mercato. Cette fois, cependant, il est conscient des qualités de son noyau.

Le Club de Bruges arrive sur une mauvaise série à Astana cette semaine. Les Blauw & Zwart ont été éliminés par Charleroi en Coupe, puis battus à la maison par la RAAL. Autant dire qu'Ivan Leko est sous pression : Bruges doit gagner pour avoir une chance de continuer en Champions League.

"Nous avons fait tout notre possible pour que malgré les conditions, ce déplacement se passe au mieux", déclare le coach croate dans des propos relayés par le Nieuwsblad. Le Club a en effet dû prendre un vol d'environ 6h jusqu'au Kazakhstan.

Bruges a-t-il besoin de renforts ?

"C'est loin, et il fait froid. Mais il faut que les joueurs ressentent l'impact des conditions le moins possible, et je suis content de la façon dont les choses se sont déroulées", relativise Ivan Leko.

Reste à savoir ce qu'il en sera du mercato, qui se termine dans une petite douzaine de jours. "Je ne me préoccupe pas d'éventuels renforts", affirme fermement Leko, qui s'était signalé à Gand et au Standard par ses demandes répétées à l'adresse de sa direction.



"Il y a assez de qualité dans ce groupe pour obtenir un bon résultat contre n'importe quelle équipe et les joueurs l'ont prouvé assez souvent. J'ai confiance en mon Conseil d'administration, qui examine comment l'équipe peut être rendue aussi forte que possible", conclut le coach du FC Bruges.