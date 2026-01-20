Blessure confirmée pour l'un, précaution pour l'autre : nouvelles contrastées de l'infirmerie d'Anderlecht

Blessure confirmée pour l'un, précaution pour l'autre : nouvelles contrastées de l'infirmerie d'Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4317

La liste des blessés continue de s'allonger à Anderlecht. Contre La Gantoise, Besnik Hasi a perdu deux nouveaux joueurs, mais l'un d'eux devrait finalement être disponible pour la réception de Dender, ce dimanche à 18h30.

Le Sporting d'Anderlecht est actuellement confronté à de nombreuses blessures dans son effectif. Sur la pelouse de La Gantoise, les Mauves ont baissé de régime lorsque Besnik Hasi a effectué ses changements, et l’entraîneur a encore perdu deux joueurs supplémentaires pendant la rencontre.

Ludwig Augustinsson a été le premier touché, devant quitter la pelouse après à peine cinq minutes. De manière assez anodine, le latéral gauche suédois s’est blessé et a été remplacé par Moussa N'Diaye juste après l’ouverture du score de Nilson Angulo.

Les nouvelles le concernant ne sont pas bonnes. Selon Het Laatste Nieuws, il souffre d’une déchirure aux ischios-jambiers et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition, même si de nouveaux examens sont prévus cette semaine pour confirmer la nature exacte de la blessure.

Blessure confirmée pour Augustinsson, Nathan De Cat épargné

Titulaire, Nathan De Cat a quant à lui été remplacé par Yari Verschaeren au retour des vestiaires. Non pas par choix, mais parce que le jeune milieu de terrain avait violemment percuté Siebe Van der Heyden en première période et souffrait encore pendant la pause. Son remplacement a donc été réalisé par précaution.


Et Anderlecht a bien fait de ne prendre aucun risque avec lui, puisque Het Laatste Nieuws précise qu’une blessure plus grave a été évitée et que Nathan De Cat devrait être disponible pour la réception de Dender, ce dimanche. Une éclaircie dans la grisaille pour Besnik Hasi, qui va devoir se creuser la tête pour définir son onze de départ pour cette rencontre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Ludwig Augustinsson
Nathan De Cat

Plus de news

Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

18:24
Une transparence rare : Radja Nainggolan révèle son salaire au Patro et l'indemnité dérisoire versée à Lokeren

Une transparence rare : Radja Nainggolan révèle son salaire au Patro et l'indemnité dérisoire versée à Lokeren

18:00
La RAAL La Louvière ne réinscrira pas son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine et détaille ses raisons

La RAAL La Louvière ne réinscrira pas son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine et détaille ses raisons

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Badibanga - Tytens - Mortensen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Badibanga - Tytens - Mortensen

16:30
Libre, Béni Badibanga (ex-Standard, RAAL, Mouscron) a trouvé un nouveau club

Libre, Béni Badibanga (ex-Standard, RAAL, Mouscron) a trouvé un nouveau club

16:30
La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

11:40
1
L'Union outsider, mais pas battue d'avance au Bayern : "On s'est toujours battus contre plus riche que nous"

L'Union outsider, mais pas battue d'avance au Bayern : "On s'est toujours battus contre plus riche que nous"

16:00
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

13:30
Gustav Mortensen a signé au Standard : Lyngby recrute son remplaçant... au Club de Bruges

Gustav Mortensen a signé au Standard : Lyngby recrute son remplaçant... au Club de Bruges

15:30
Officiel : Oumar Diouf quitte le RFC Liège pour la D1A et devient le transfert record des Sang & Marine

Officiel : Oumar Diouf quitte le RFC Liège pour la D1A et devient le transfert record des Sang & Marine

15:03
Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

14:00
Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

14:30
Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

13:00
C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

11:20
1
L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

12:20
C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

12:40
Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

10:00
2
Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

07:00
1
"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

12:00
Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

11:00
Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

10:30
Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

09:00
Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

09:30
Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

08:00
3
Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

08:30
Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

07:40
De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

07:20
Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

06:40
Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

21:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

23:00
Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

21:20
1
Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

23:00
Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

22:30
Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
1
Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

22:00
Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved