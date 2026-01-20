Blessure confirmée pour l'un, précaution pour l'autre : nouvelles contrastées de l'infirmerie d'Anderlecht

La liste des blessés continue de s'allonger à Anderlecht. Contre La Gantoise, Besnik Hasi a perdu deux nouveaux joueurs, mais l'un d'eux devrait finalement être disponible pour la réception de Dender, ce dimanche à 18h30.

Le Sporting d'Anderlecht est actuellement confronté à de nombreuses blessures dans son effectif. Sur la pelouse de La Gantoise, les Mauves ont baissé de régime lorsque Besnik Hasi a effectué ses changements, et l’entraîneur a encore perdu deux joueurs supplémentaires pendant la rencontre.

Ludwig Augustinsson a été le premier touché, devant quitter la pelouse après à peine cinq minutes. De manière assez anodine, le latéral gauche suédois s’est blessé et a été remplacé par Moussa N'Diaye juste après l’ouverture du score de Nilson Angulo.

Les nouvelles le concernant ne sont pas bonnes. Selon Het Laatste Nieuws, il souffre d’une déchirure aux ischios-jambiers et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition, même si de nouveaux examens sont prévus cette semaine pour confirmer la nature exacte de la blessure.

Blessure confirmée pour Augustinsson, Nathan De Cat épargné

Titulaire, Nathan De Cat a quant à lui été remplacé par Yari Verschaeren au retour des vestiaires. Non pas par choix, mais parce que le jeune milieu de terrain avait violemment percuté Siebe Van der Heyden en première période et souffrait encore pendant la pause. Son remplacement a donc été réalisé par précaution.



Et Anderlecht a bien fait de ne prendre aucun risque avec lui, puisque Het Laatste Nieuws précise qu’une blessure plus grave a été évitée et que Nathan De Cat devrait être disponible pour la réception de Dender, ce dimanche. Une éclaircie dans la grisaille pour Besnik Hasi, qui va devoir se creuser la tête pour définir son onze de départ pour cette rencontre.