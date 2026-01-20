"C'est difficile à accepter" : Casper Nielsen donne de ses nouvelles après sa grosse blessure

Casper Nielsen s'était gravement blessé lors du derby wallon contre Charleroi. Le Danois a donné de ses nouvelles sur Instagram.

Le Standard est sorti perdant du derby wallon face à Charleroi. Battus 2-0, les Rouches ont aussi perdu Casper Nielsen en cours de match. Le milieu de terrain est sorti sur blessure. Les supporters du Standard s'attendaient au pire et c'est finalement le cas.

Plus de phase classique pour Nielsen

Les examens ont confirmé la gravité de la blessure. Touché au coude, Nielsen sera absent entre six et huit semaines. Il devrait manquer toute la fin de la phase classique du championnat.

Le joueur donne de ses nouvelles

Opéré dans la foulée, le joueur a pris la parole sur Instagram. "C'est difficile à accepter, mais je me suis cassé le coude", a-t-il écrit. "Heureusement, l'opération s'est bien passée. Merci pour tous vos messages."

Très touché, le Danois peut compter sur le soutien de ses proches. Entouré par sa famille, il garde le moral et promet de revenir dès que possible.

Pour Vincent Euvrard, il faudra composer sans l’un de ses joueurs importants. Le Standard devra trouver des solutions pour espérer terminer dans le top six et accéder aux Champions Play-Offs.