C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

Journée chargée au Sporting d'Anderlecht : Danylo Sikan passe sa visite médicale à Bruxelles, tandis qu'un accord a été trouvé pour le départ de Mads Kikkenborg. Le départ du portier est d'ailleurs officiel.

Deux semaines après l’ouverture du mercato hivernal, le Sporting d’Anderlecht va enfin lancer ses opérations ce mardi. Une arrivée et un départ sont attendus au sein du club de la capitale.

En effet, l’attaquant ukrainien de Trabzonspor, Danylo Sikan, passera sa visite médicale à Bruxelles ce mardi avant de signer son contrat avec les Mauves. Anderlecht débourse 3,5 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Dans le sens des départs, le club bruxellois se sépare de Mads Kikkenborg. Selon le Tipsbladet, un accord total a été trouvé avec Molde à la fin du week-end.

Mads Kikkenborg va quitter Anderlecht pour Molde

Le portier de 26 ans a déjà signé son contrat, courant jusqu’au 30 juin 2028, avec le grand club norvégien, qui a offert 400 000 € à Anderlecht pour s’attacher ses services. L'information a d'ailleurs été officialisée par le club bruxellois, ce mardi matin.

Pour le remplacer, les Mauves vont engager Justin Heekeren, actuellement à Schalke 04. La situation des gardiens reste toutefois un sujet sensible au Sporting, l’avenir de Colin Coosemans n’étant pas encore assuré et le club pouvant encore recruter un autre portier pour couvrir toutes les éventualités.



