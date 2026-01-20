C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Journée chargée au Sporting d'Anderlecht : Danylo Sikan passe sa visite médicale à Bruxelles, tandis qu'un accord a été trouvé pour le départ de Mads Kikkenborg. Le départ du portier est d'ailleurs officiel.

Deux semaines après l’ouverture du mercato hivernal, le Sporting d’Anderlecht va enfin lancer ses opérations ce mardi. Une arrivée et un départ sont attendus au sein du club de la capitale.

En effet, l’attaquant ukrainien de Trabzonspor, Danylo Sikan, passera sa visite médicale à Bruxelles ce mardi avant de signer son contrat avec les Mauves. Anderlecht débourse 3,5 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Dans le sens des départs, le club bruxellois se sépare de Mads Kikkenborg. Selon le Tipsbladet, un accord total a été trouvé avec Molde à la fin du week-end.

Mads Kikkenborg va quitter Anderlecht pour Molde

Le portier de 26 ans a déjà signé son contrat, courant jusqu’au 30 juin 2028, avec le grand club norvégien, qui a offert 400 000 € à Anderlecht pour s’attacher ses services. L'information a d'ailleurs été officialisée par le club bruxellois, ce mardi matin.

Pour le remplacer, les Mauves vont engager Justin Heekeren, actuellement à Schalke 04. La situation des gardiens reste toutefois un sujet sensible au Sporting, l’avenir de Colin Coosemans n’étant pas encore assuré et le club pouvant encore recruter un autre portier pour couvrir toutes les éventualités.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eliteserien
Eliteserien Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Molde
Mads Kikkenborg

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Leko - Petrovic - Heekeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Leko - Petrovic - Heekeren

14:30
Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

14:30
La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

11:40
1
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

13:30
Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

14:00
Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

13:00
L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

12:20
C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

12:40
Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

10:00
2
Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

07:00
1
"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

12:00
Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

11:00
Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

10:30
Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

09:00
Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

09:30
Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

08:00
3
Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

08:30
Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

07:40
De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

07:20
Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

06:40
Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

21:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

23:00
Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

21:20
1
Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

23:00
Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

22:30
Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
1
Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

22:00
Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

21:00
Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

20:40
Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

19:40
Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League Analyse

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

19:00
Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

20:20
1
"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

20:00
OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

18:40
1
Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

17:40
1
Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved