Gustav Mortensen a signé au Standard : Lyngby recrute son remplaçant... au Club de Bruges

Le club danois de Lyngby a perdu son latéral gauche titulaire, Gustav Mortensen, parti s'engager au Standard. Son remplaçant, Renzo Tytens, arrive... du Club de Bruges.

Le Standard n'a pas tardé à s'activer lors de ce mercato hivernal. Les Rouches ont déjà enregistré trois premières recrues, dont Gustav Mortensen, qui est monté au jeu pour la dernière demi-heure du choc wallon ce dimanche à Charleroi.

L'arrière gauche de 21 ans est arrivé en provenance de Lyngby, en deuxième division danoise, privant ainsi son ancien club de son titulaire à ce poste.

Pas pour longtemps cependant, car selon le journaliste italien Rudy Galetti, du média Team TALK, et selon le média danois Tipsbladet, Lyngby aurait déjà trouvé son remplaçant… en Belgique.

Lyngby trouve le remplaçant de Gustav Mortensen au Club de Bruges

Le club danois est en effet parvenu à un accord avec le Club de Bruges pour recruter Renzo Tytens (20 ans), titulaire en début de saison avec le Club NXT en Challenger Pro League, mais relégué sur le banc depuis novembre.

Toujours selon la même source, le Club de Bruges devrait percevoir une indemnité avoisinant les 150.000 € et aurait inclus une clause à la revente dans l'accord. L'information a été officialisée ce mardi.



