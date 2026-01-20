Un retour à Anderlecht avec Romelu Lukaku ? Youri Tielemans répond clairement

Youri Tielemans a-t-il le même plan que Romelu Lukaku ? Le milieu de terrain s'est exprimé sur Anderlecht.

Youri Tielemans réalise la meilleure saison de sa carrière en Angleterre. Troisième de Premier League, à égalité de points avec Manchester City, Aston Villa plane sur le championnat. Le Diable Rouge s'impose comme le patron du milieu de terrain de Villa.

Interrogé par le média Birmingham Live sur un possible transfert au Real Madrid, le Belge a répondu avec beaucoup d'assurance. "Pour moi, Aston Villa est déjà le top. Nous performons à un niveau élevé et avons l'ambition d'aller encore plus haut. Je ne pense pas à autre chose pour le moment", a-t-il confié.

Cette forme étincelante ravit son entraîneur Unai Emery, qui ne cache pas son admiration. La direction souhaite prolonger son contrat, qui se termine en juin 2028, pour décourager les courtisans.

Pas de retour à Anderlecht en vue

Forcément, les supporters d'Anderlecht rêvent de le revoir un jour à la maison. Questionné sur un retour avec Romelu Lukaku, il a préféré rester honnête. "Waouh, je n'y ai pas encore réfléchi. Je sais que Romelu serait partant. Dans le football, tout peut arriver, mais je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens", a-t-il expliqué sur Sporza.

On serait beaucoup plus proche d'un retour de Lukaku à Anderlecht que de Tielemans. L'ancien joueur de Leicester City voudrait continuer sa carrière en Premier League.



