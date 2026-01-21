Arthur Theate et Charles De Ketelaere dans le dur : une soirée de Champions League à oublier rapidement

Suite de la septième journée de Ligue des Champions avec quelques affiches, et au final, une soirée à oublier rapidement pour Charles De Ketelaere et Arthur Theate.

L'Atalanta de Charles De Ketelaere surprise

Surprise à Bergame où Charles De Ketelaere (titulaire) et les siens ont vu Bilbao repartir avec les trois points. Après l'ouverture du score de Scamacca (16e), les Basques retournaient le match via Guruzeta (58e) puis Serrano (70e et 74e). La réduction du score de Krstovic (88e) tombait trop tard, l'Athletico l'emporte 2-3 et retrouve des couleurs dans la course à la qualification.

Arthur Theate et Francfort surpris dans les derniers instants

Qarabag a prouvé une nouvelle fois qu'il avait du répondant dans cette compétition. Opposé à l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate (titulaire), les locaux ont pris un départ fulgurant après seulement quatre minutes. Camilo Durán ouvrait le score avant que Can Uzun (10e) puis Fares Chaïbi (78e) ne mettent les Allemands aux commandes. Mais Duran égalisait (80e) et dans les dernières secondes, Bahlul Mustafazada plantait le 3-2, synonyme de victoire. Le club azerbaïdjanais est en bonne voie pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale, alors que Francfort stagne en bas de tableau.

Barcelone fait le show

Pluie de buts à Prague où Barcelone défiait le Slavia. Fermin (34e et 42e) répondait avec un doublé à l'ouverture du score de Kusej (10e). Mais surprise avant le repos, Lewandowski (44e) marquait contre son camp et ramenait le Slavia dans le coup. Après le repos, Olmo (63e) redonnait l'avance aux Catalans avant que le Polonais ne se rachète de son c.s.c. en fixant le score final à 2-4 (74e).

Soirée faste pour les clubs de Premier League

Service minimum pour Chelsea, vainqueur (1-0) face à Pafos grâce à Caicedo (78e). La Juventus de Loïs Openda (monté au jeu à la 70e) a également fait le boulot à domicile contre Benfica (2-0) grâce à Thuram (55e) et McKennie (64e).


Les buts de Szoboszlai (45e+1), Rulli (c.s.c 72e) et Gakpo (90e+3) ont permis à Liverpool de remporter l'affiche de la soirée face à l'OM. Enfin, Newcastle n'a fait qu'une bouchée du PSV (3-0) et Galatasaray a partagé la mise (1-1) avec l'Atlético Madrid.

