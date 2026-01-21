Interview "C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand
Photo: © photonews
Trois jours après la défaite à Charleroi et deux jours avant la réception de Gand, Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie du Standard en conférence de presse. Josué Homawoo pourrait faire son retour dans le groupe, tandis que Bernard Nguene devrait connaître sa première sélection.

Trois jours à peine après la défaite à Charleroi dans le choc wallon, et quelques minutes après la présentation de Teddy Teuma, Vincent Euvrard est arrivé en conférence de presse pour préfacer la réception capitale de La Gantoise, ce vendredi soir. L'entraîneur des Rouches a d'abord fait le point sur l'infirmerie et a confirmé le retour probable de Josué Homawoo dans le groupe.

"Casper est encore à l'infirmerie, mais tout le monde évolue bien. Ça va encore durer quelques semaines pour Bolingoli et El Hankouri. Homawoo est le plus proche, il s'est entraîné avec l'équipe pour la première fois aujourd'hui et pourrait jouer contre Gand. Pour Fossey et Karamoko, ça sera sûrement une semaine trop tôt, mais ils font déjà de grosses parties avec le groupe. Les deux seront certainement disponibles pour Anderlecht."

Bernard Nguene apte à jouer

Autre renfort dans le groupe, celui de Bernard Nguene, troisième recrue hivernale des Rouches, officialisée ce lundi. Le Camerounais de 19 ans est en forme physiquement et pourrait aussi déjà jouer un rôle face aux Buffalos.

"Il a tout fait avec Nice, dont quelques rentrées. Il s'est entraîné hier et aujourd'hui et il est prêt à faire des rentrées avec nous. À voir à quel point il pourrait commencer."

"C'est un jeune joueur qui peut occuper les trois postes de l'attaque. Il n'est pas très grand, mais il a une bonne détente et un bon timing pour le jeu aérien. Il a aussi de la vitesse, de la puissance et il sait prendre la profondeur dans le dos de la défense, avec une bonne finition. Il peut jouer dans une attaque à deux pointes et, sur le côté, c'est surtout à droite qu'il a joué à Nice."

Vers une première titularisation pour Gustav Mortensen et Teddy Teuma

Autre changement potentiel : la première titularisation de Gustav Mortensen au poste de back gauche. Le Danois est bien monté à Charleroi, tandis que Tobias Mohr est en difficulté depuis quelques semaines et montre de plus en plus que ce poste de latéral gauche n'est pas celui où il se sent le plus à l'aise.

"Oui, c'est un vrai choix de le lancer. Tobias (Mohr) nous a énormément aidés quand on était en grande difficulté et il a fait quelques matchs énormes, comme contre Bruges et Carlos Forbs. Dans la foulée, il a bien joué quelques mois, mais c'est vrai que depuis sa blessure, c'est plus compliqué. On espère le libérer en jouant à d'autres postes, et ce qu'il va apporter va aussi soulager d'autres joueurs. Et en connaissant son expérience, on sait aussi qu'il peut dépanner à cette place de défenseur latéral gauche."

C'est une vraie possibilité de le lancer"

"Comme Teddy, il est bien monté et a eu un apport réel sur l'équipe. En 30 minutes, il a apporté deux centres et un tir, ce n'est pas mal pour un défenseur. Il a aussi bien fait progresser le jeu avec des passes ou des dribbles, il a été intéressant dans les dédoublements."

Présenté quelques minutes avant l'arrivée de son entraîneur, Teddy Teuma devrait aussi connaître sa première titularisation avec les Rouches, Casper Nielsen s'étant blessé pour près de deux mois. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que les trois premiers transferts de l'hiver de Marc Wilmots sont donc directement prêts à l'emploi.

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
