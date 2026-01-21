Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant s'est exprimé à propos d'une éventuelle participation à la Coupe du monde 2026. Il est lucide et sait que ce ne sera pas une tâche facile.

Malgré une courte sélection sous le maillot de la Belgique, l’attaquant ne se sent pas encore réellement Diable Rouge : "Non, pour ça, je dois encore faire beaucoup plus. Et obtenir davantage de sélections." Il insiste sur la nécessité de continuer à performer pour s’installer durablement dans le groupe.

Concernant une éventuelle participation à la prochaine Coupe du monde, il se montre optimiste : "Je pense qu’il y a une réelle chance que j’en fasse partie. Mais ce ne sera pas facile. Il faut poursuivre sur cette lancée, c’est le message. Alors, tout peut arriver."

Son évolution au Club de Bruges constitue à cet égard un élément important. L’attaquant souligne que le temps de jeu régulier et une progression constante restent essentiels. Le staff sportif suit de près son développement, sans pour autant lui offrir de garanties concrètes.

Vision d’avenir et ambitions à l’étranger

Romeo Vermant a également été interrogé sur de précédentes déclarations dans lesquelles il affirmait ne pas vouloir rester en Belgique toute sa carrière. "Bonne question. Je ne veux pas, à l’automne de ma carrière, me dire : ‘Si seulement j’étais parti à l’étranger. Si seulement j’avais découvert une autre culture.’ En tant que personne, on veut aussi évoluer. Aujourd’hui, je me sens très bien à Bruges. Et le plafond n’est pas encore atteint."

L’attaquant cite en priorité la Bundesliga, une compétition qu’il estime très adaptée à son profil. "Tout comme l’Angleterre ou l’Espagne. L’Italie est plus compliquée pour les attaquants. Pour mon développement, ces autres championnats seraient plus favorables", conclut-il.