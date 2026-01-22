Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt
Photo: © photonews
Les trois supporters du Club de Bruges arrêtés à l'issue du match face au Kairat Almaty ne sont pas encore sortis de leurs ennuis.

Les images n'étaient pas passées inaperçues : lors de Kairat Almaty - Club de Bruges, trois supporters ont retiré leurs vêtements, malgré le froid (environ 5 degrés dans le stade fermé d'Astana)... pour apparaître vêtus du fameux maillot de bain de Borat.

Borat, bien sûr, est ce fameux personnage issu du film du même nom par Sacha Baron Cohen. Un film qui avait initialement attiré beaucoup de regards sur le Kazakhstan... mais a fini par vexer tout un pays, en raison de représentations jugées dégradantes. 

Ne blaguez pas sur Borat au Kazakhstan 

Les trois supporters ont ainsi été arrêtés pour outrage aux bonnes moeurs et perturbation de l'ordre public. Il leur aurait suffi de se renseigner un peu en amont pour comprendre que c'est ce qui les attendait...

Et si, initialement, les supporters ne devaient payer qu'une amende de 35 euros, ils vont désormais regretter amèrement leur geste puisqu'ils vont être gardés en cellule... jusque dimanche, en attente d'un jugement. 


Ce n'est pas la première fois que ce genre de débordement se produit : lors du match entre Chelsa et le Kairat la saison passée, des supporters des Blues avaient été interdits de sortir un drapeau faisant référence au personnage de Borat, vu comme profondément insultant au Kazakhstan. 

FC Bruges

