De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco

Yannick Carrasco voudrait-il se rapprocher des Diables Rouges et taper dans l'oeil de Rudi Garcia à 6 mois du Mondial ? L'ailier d'Al-Shabab aurait en tout cas reçu une offre.

Nous vous en parlions il y a quelques jours : Yannick Carrasco semble se diriger vers un retour en Europe, un peu plus de deux ans après avoir signé à Al-Shabab où il est devenu capitaine. L'ailier belge a bien sûr la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, et avait déjà été cité à l'Atlético Madrid l'été dernier.

Cette fois, c'est en Italie que son nom est cité. Carrasco n'a jamais évolue en Serie A mais serait apparemment suivi par le Napoli et l'AS Rome. Mais selon le "gourou" du mercato, Fabrizio Romano, l'un de ces deux clubs aurait pris les devants.

Carrasco à la Roma ?

Et ce club, c'est la Roma, qui aurait formulé une offre concrète de prêt auprès d'Al-Shabab pour Yannick Carrasco. Le club saoudien, cependant, freine des quatre fers et ne souhaite pas laisser filer son capitaine dès cet hiver.

🚨🟡🔴 EXCL: AS Roma make initial approach over loan deal to sign Yannick Ferreira Carrasco.



Deal depends on Al Shabab, not opening doors to a January exit yet for Belgian winger.



Roma, keen and waiting. Napoli also called to be informed weeks ago.



🎥🇮🇹 https://t.co/suc7UUhwrY pic.twitter.com/E3TfGwbmKo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026

Il faut dire que Carrasco s'est imposé comme un véritable pilier d'Al-Shabab et compte déjà 7 buts cette saison en 14 matchs de championnat (22 buts en 62 matchs depuis sa signature en Arabie Saoudite).





Assez étonnant : Naples et l'AS Rome sont deux clubs où est passé... Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges. Comme pour mieux attirer le regard du Français, qui n'a pas rappelé Yannick Carrasco une seule fois depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe nationale belge. Cela suffira-t-il ?