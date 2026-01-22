De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco

De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco
Photo: © photonews
Deviens fan de Dalian Aerbin! 0

Yannick Carrasco voudrait-il se rapprocher des Diables Rouges et taper dans l'oeil de Rudi Garcia à 6 mois du Mondial ? L'ailier d'Al-Shabab aurait en tout cas reçu une offre.

Nous vous en parlions il y a quelques jours : Yannick Carrasco semble se diriger vers un retour en Europe, un peu plus de deux ans après avoir signé à Al-Shabab où il est devenu capitaine. L'ailier belge a bien sûr la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, et avait déjà été cité à l'Atlético Madrid l'été dernier.

Cette fois, c'est en Italie que son nom est cité. Carrasco n'a jamais évolue en Serie A mais serait apparemment suivi par le Napoli et l'AS Rome. Mais selon le "gourou" du mercato, Fabrizio Romano, l'un de ces deux clubs aurait pris les devants.

Carrasco à la Roma ? 

Et ce club, c'est la Roma, qui aurait formulé une offre concrète de prêt auprès d'Al-Shabab pour Yannick Carrasco. Le club saoudien, cependant, freine des quatre fers et ne souhaite pas laisser filer son capitaine dès cet hiver. 

Il faut dire que Carrasco s'est imposé comme un véritable pilier d'Al-Shabab et compte déjà 7 buts cette saison en 14 matchs de championnat (22 buts en 62 matchs depuis sa signature en Arabie Saoudite). 

Assez étonnant : Naples et l'AS Rome sont deux clubs où est passé... Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges. Comme pour mieux attirer le regard du Français, qui n'a pas rappelé Yannick Carrasco une seule fois depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe nationale belge. Cela suffira-t-il ? 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Dalian Aerbin
Yannick Carrasco

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Duranville - Ohio - Diop

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Duranville - Ohio - Diop

19:30
Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

19:30
Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

19:00
Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

18:40
Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

18:20
La Gantoise tient son nouvel attaquant

La Gantoise tient son nouvel attaquant

18:00
Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui

Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui

17:20
Pocognoli sous pression : réunion de crise à l'AS Monaco

Pocognoli sous pression : réunion de crise à l'AS Monaco

17:00
Edin Dzeko retourne en Allemagne et sera coaché par un ancien entraîneur de Pro League

Edin Dzeko retourne en Allemagne et sera coaché par un ancien entraîneur de Pro League

16:30
"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise Interview

"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise

16:00
Surprenant : le Club de Bruges veut s'offrir un ancien joueur du Cercle pour 6 millions d'euros

Surprenant : le Club de Bruges veut s'offrir un ancien joueur du Cercle pour 6 millions d'euros

15:41
1
"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union

"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union

15:20
L'un des cadres de Saint-Trond va quitter le navire pour l'Antwerp dès cet hiver

L'un des cadres de Saint-Trond va quitter le navire pour l'Antwerp dès cet hiver

15:00
Après le RWDM et l'Olympic, un troisième club interdit de transferts en Challenger Pro League !

Après le RWDM et l'Olympic, un troisième club interdit de transferts en Challenger Pro League !

14:40
🎥 "Réveille-toi" : Loïs Openda baffé par son entraîneur avant de monter au jeu

🎥 "Réveille-toi" : Loïs Openda baffé par son entraîneur avant de monter au jeu

14:20
Étonnant : un nouveau produit dérivé signé Eden Hazard va voir le jour... en Italie

Étonnant : un nouveau produit dérivé signé Eden Hazard va voir le jour... en Italie

14:00
Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

13:30
Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

13:00
Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

12:40
Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

12:20
Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

12:00
Cela suffira-t-il ? Bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de l'OM

Cela suffira-t-il ? Bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de l'OM

11:30
La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..." Réaction

La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..."

10:40
1
Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

11:00
Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

10:20
Trois heures d'audience et Stijn Stijnen se fait encore remarquer : "Une vraie chasse aux sorcières"

Trois heures d'audience et Stijn Stijnen se fait encore remarquer : "Une vraie chasse aux sorcières"

10:00
1
"Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union Réaction

"Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union

09:30
2
Les retrouvailles entre Toby Alderweireld et Harry Kane en marge de Bayern-Union

Les retrouvailles entre Toby Alderweireld et Harry Kane en marge de Bayern-Union

09:00
La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond

La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond

08:30
2
Marseille sera dos au mur à Bruges : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Marseille sera dos au mur à Bruges : bonne ou mauvaise nouvelle ?

08:00
Romelu Lukaku aimerait qu'Anderlecht ramène une légende au bercail avant de revenir lui-même

Romelu Lukaku aimerait qu'Anderlecht ramène une légende au bercail avant de revenir lui-même

07:40
Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui" Réaction

Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui"

07:00
Coup dur en vue de la fin de saison ? Zulte Waregem pourrait perdre un pilier

Coup dur en vue de la fin de saison ? Zulte Waregem pourrait perdre un pilier

07:20
Malines dos au mur ? Un cadre prolifique insiste pour quitter le Kavé dès cet hiver

Malines dos au mur ? Un cadre prolifique insiste pour quitter le Kavé dès cet hiver

06:30
Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

22:56
Arthur Theate et Charles De Ketelaere dans le dur : une soirée de Champions League à oublier rapidement

Arthur Theate et Charles De Ketelaere dans le dur : une soirée de Champions League à oublier rapidement

23:16
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 23/01 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/01 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved