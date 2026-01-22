L'un des cadres de Saint-Trond va quitter le navire pour l'Antwerp dès cet hiver

L'Antwerp va frapper fort et s'offrir un titulaire indiscutable de Saint-Trond, sensation de cette saison en Pro League.

Pour viser les tickets européens dans la dernière ligne droite de la saison, l'Antwerp a besoin de renforts, notamment défensifs. Le Great Old a perdu Bozhinov, parti à Pise. L'été prochain, ce sera au tour de Zeno Van den Bosch de rejoindre - gratuitement - l'Union Berlin.

Dans l'autre sens, le Nieuwsblad nous apprend que l'Antwerp devrait frapper un grand coup cet hiver en s'offrant Rein Van Helden (23 ans), défenseur de Saint-Trond capable d'évoluer tant sur le flanc que dans l'axe et pilier des Canaris cette saison.

Van Helden quitte STVV

Encore sous contrat jusqu'en 2027, Van Helden est estimé à 2,5 millions d'euros par Transfermarkt, mais disposait d'une clause d'1,5 million - une aubaine pour l'Antwerp, car le jeune défenseur belge pourrait bien voir sa valeur exploser à l'avenir.

Van Helden est un pur produit du centre de formation de Saint-Trond, qui a su profiter d'un prêt au MVV Maastricht en 2022-2023 pour revenir au Stayen dans la peau d'un titulaire. Il est également international U21 (deux caps).



Dans l'autre sens, Saint-Trond tient déjà le remplaçant de Van Helden puisque le capitaine du Beerschot, Loïc Mbe Soh, a signé chez les Canaris.