C'est acté : le capitaine du Beerschot en route vers un club prêt à bousculer les Playoffs 1

Saint-Trond ne perd pas de temps cet hiver. Le club s'apprête à verrouiller une deuxième signature pour muscler sa défense.

Saint-Trond avait annoncé cette semaine sa première recrue hivernale avec l'arrivée de Shion Shinkawa, en provenance de Sagan Tosu. Mais ce n'est pas fini, le STVV continue à travailler pour recruter un nouveau renfort.

Sauf énorme surprise, il devrait arriver très rapidement. Loïc Mbe Soh, capitaine dans la plupart des matchs du Beerschot cette saison, est sur le point de s'engager au Stayen.

Loïc Mbe Soh arrive

Selon Het Belang van Limburg, le défenseur central a fait ses adieux à ses coéquipiers. Il ne figurait pas dans le groupe du Beerschot pour le match face à l'Olympic Charleroi.

L’entraîneur du Beerschot, Mo Messoudi, a confirmé le départ de Mbe Soh. Le défenseur français de 24 ans a disputé 54 rencontres avec le club anversois, inscrivant quatre buts.



Arrivé à Beerschot à l'été 2024, libre après son passage à Nottingham Forest, Mbe Soh s'apprête à relever un nouveau défi. Il arrive pour renforcer la défense du STVV.