Marseille sera dos au mur à Bruges : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Le Club de Bruges jouera très gros devant son public lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Une victoire, et les Blauw & Zwart dépasseront Marseille.

Le Club de Bruges n'aura pas à proprement parler son sort entre les mains lors de la dernière journée de phase de ligue. Il faudra que plusieurs équipes devant les Blauw & Zwart perdent des points. Mais en cas de victoire, Bruges écartera déjà son adversaire.

En effet, l'Olympique de Marseille ne compte que 9 points, pour 7 côté brugeois : une victoire et c'est l'élimination pour l'OM, tandis que Bruges aura de vraies chances de se qualifier. 

Marseille doit idéalement aussi gagner 

Marseille avait pourtant un coup à jouer à la maison lors de cette avant-dernière journée, mais les Phocéens se sont lourdement inclinés face à Liverpool (0-3). Un seul petit point aurait pu faire la différence, mais l'OM jouera finalement sa qualification lors de la dernière journée.

Et ce n'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour le FC Bruges, qui fera face à un adversaire dos au mur - mais aussi condamné à marquer pour ne pas prendre de risques. Il y aura des espaces au Jan Breydel. 


"Nous devons encore affronter Bruges qui est une équipe très forte et expérimentée. Mais si on nous avait dit avant la phase de ligue que nous jouerions notre qualification avec 9 points lors de la dernière journée, on prenait", affirme Roberto De Zerbi dans Foot Mercato à ce sujet. 

