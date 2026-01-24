Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

Le Club de Bruges aurait trouvé le remplaçant de Joel Ordonez. Et le transfert pourrait se faire très vite.

Le Club de Bruges miserait beaucoup sur l'arrivée du défenseur Sadibou Sané. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, les négociations avec Metz progressent et un accord est proche.

Ce transfert, estimé à 6 millions d'euros, serait presque bouclé. Le défenseur correspond au projet du club sur le long terme. Le joueur a donné son accord, ce qui facilite la suite du dossier.

Durée du contrat et calendrier

Le contrat lierait Sané au Club de Bruges jusqu’en 2030. Le Club a senti le bon coup et ne veut pas laisser passer cette opportunité.

Sané ne voulait plus rester à Metz, donc il fallait qu'il parte. Bruges a géré en l'appelant super tôt pour dépasser les autres clubs. Les dirigeants Blauw en Zwart étaient sur lui depuis l'année passée.



Si les derniers détails sont réglés, Sané sera la prochaine recrue de ce mercato hivernal. Le Club de Bruges est très actif sur le marché et n'hésite pas à casser sa tirelire.