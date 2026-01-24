Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros

Chafik Ouassal
| Commentaire
Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La rumeur courait depuis un certain temps, l'affaire est désormais conclue. Le joueur de 22 ans est la nouvelle recrue du Club Bruges.

"Félix Lemaréchal a signé un contrat de trois ans et demi avec les Blauw & Zwart. Le milieu offensif français d'origine ivoirienne arrive du RC Strasbourg, où il a disputé 16 matchs cette saison", peut-on lire sur le communiqué du Club publié sur son site web.

Un ancien du Cercle qui revient au Jan Breydel

Bruges a donc définitivement recruté l'ancien joueur du Cercle, et couvre ainsi ses arrières avec un renfort au milieu de terrain, anticipant les départs plus que probables d'Onyedika et de Stankovic qui devraient se conclure cet été.

Après un passage au Stade Brestois, il avait donc été prêté au Cercle par Monaco lors de la saison 2023/24. En Jupiler Pro League, il avait disputé 32 matchs, marquant 2 buts et délivrant 5 passes décisives.

La saison suivante, il a rejoint Strasbourg, où il a disputé 46 matchs, marqué 5 buts et délivré 7 passes décisives. Le milieu offensif français revient donc au Jan Breydel Stadion après 16 matchs joués cette saison.

Lemaréchal a signé un contrat jusqu'en 2029 pour un transfert estimé autour des six millions d'euros pour le jeune milieu de terrain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Cercle de Bruges
Felix Lemarechal

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Lemarechal - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Lemarechal - Rasmussen

16:35
"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

17:30
Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

17:00
La Louvière rapidement rejointe ! Suivez RAAL - Saint-Trond en Direct Commenté Live

La Louvière rapidement rejointe ! Suivez RAAL - Saint-Trond en Direct Commenté

16:05
Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

14:20
Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

16:00
Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

15:00
Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

15:30
"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

14:00
1
Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

14:40
Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

12:00
1
OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

13:01
Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

13:30
"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

12:20
La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

11:40
Un retour chez les Francs Borains pour disputer la Coupe du Monde : "Le rêve d'une vie"

Un retour chez les Francs Borains pour disputer la Coupe du Monde : "Le rêve d'une vie"

12:40
"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

11:20
3
D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

11:00
🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

09:30
"Ça a été très mal perçu" : Sébastien Pocognoli revient sur ses propos après la claque au Real Madrid

"Ça a été très mal perçu" : Sébastien Pocognoli revient sur ses propos après la claque au Real Madrid

10:00
Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

07:40
"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

10:30
Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

09:00
Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

08:30
Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

08:00
Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

07:20
1
Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

06:40
Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

07:00
Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

23:45
Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand Analyse

Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand

23:00
6
Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

22:39
"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

23:03
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

21:40
L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

22:30
Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

21:20
Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved