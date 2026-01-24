Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros

La rumeur courait depuis un certain temps, l'affaire est désormais conclue. Le joueur de 22 ans est la nouvelle recrue du Club Bruges.

"Félix Lemaréchal a signé un contrat de trois ans et demi avec les Blauw & Zwart. Le milieu offensif français d'origine ivoirienne arrive du RC Strasbourg, où il a disputé 16 matchs cette saison", peut-on lire sur le communiqué du Club publié sur son site web.

Un ancien du Cercle qui revient au Jan Breydel

Bruges a donc définitivement recruté l'ancien joueur du Cercle, et couvre ainsi ses arrières avec un renfort au milieu de terrain, anticipant les départs plus que probables d'Onyedika et de Stankovic qui devraient se conclure cet été.

Après un passage au Stade Brestois, il avait donc été prêté au Cercle par Monaco lors de la saison 2023/24. En Jupiler Pro League, il avait disputé 32 matchs, marquant 2 buts et délivrant 5 passes décisives.

La saison suivante, il a rejoint Strasbourg, où il a disputé 46 matchs, marqué 5 buts et délivré 7 passes décisives. Le milieu offensif français revient donc au Jan Breydel Stadion après 16 matchs joués cette saison.

Lemaréchal a signé un contrat jusqu'en 2029 pour un transfert estimé autour des six millions d'euros pour le jeune milieu de terrain.



