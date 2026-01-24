Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

Monaco est dans le dur ces dernières semaines. La direction veut rectifier le tir, et cela passe notamment par le mercato.

Sept défaites sur les huit derniers matchs de Ligue 1, une gifle 6-1 sur le terrain du Real Madrid, Sébastien Pocognoli n'en mène pas large avec Monaco. Après une réunion de crise dans la nuit du retour au Santiago Bernabeu, l'entraîneur liégeois a été confirmé dans ses fonctions pour la réception du Havre ce week-end mais ferait bien de gagner pour sauver sa place.

Le noyau des joueurs est également sous le feu des critiques pour son manque d'investissement, tout comme la direction. Les transferts estivaux sont loin d'être convaincants. Cet hiver, l'ASM n'a concrétisé que la venue de Wout Faes en prêt.

La piste Mario Stroeykens

Mais plusieurs dossiers sont sur la table. L'Equipe nous apprend que l'un d'eux mène à Mario Stroeykens. Le quotidien français écrit que les Monégasques surveillent le joueur anderlechtois, voulant notamment anticiper plusieurs départs.

La situation de Stroeykens est paradoxale : il a récemment resigné avec Anderlecht jusqu'en juin 2028 mais éprouve des difficultés à s'imposer comme titulaire dans l'équipe de Besnik Hasi. Blessé lors des trois derniers matchs, il est toutefois proche d'un retour dans le groupe.

Monaco n'est pas le seul sur le coup. Super Mario a déjà refusé le Besiktas malgré une offre concrète du club turc. Parme, Nice, le Torino ont également des vues sur lui. Son transfert sur le Rocher est donc encore loin d'être bouclé.